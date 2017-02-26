養老金入市買什麼？收好這30隻社保重倉股北京新浪網 (2017-02-26 21:30)
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養老金入市對股市健康發展有長遠積極效應。
養老金入市或將參考社保基金的投資風格，數據哥整理了30隻社保基金重倉股，大家快來看看吧！
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