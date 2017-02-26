中華職棒／中職聯隊抵福岡練球 適應人工草皮與用球NOWnews今日新聞 (2017-02-26 21:07)
中職聯隊今晨搭機啟程至福岡，準備迎接2017年中職日職對抗賽，下午也赴軟銀鷹隊的訓練基地筑後球場練球，調整手感以及習慣人工草皮、WBC用球，積極備戰2月28日及3月1日兩場對上「SAMURAI JAPAN」的賽事。
在日本職棒聯盟協助安排下，中職聯隊今明兩天都會在筑後球場練球，這座球場是軟銀二、三軍訓練基地，於去年完工，擁有整片人工草皮，讓選手踏進球場時都不禁讚嘆，洋將賽格威更是直呼：「NICE！」林承飛雖然是第一次在人工草皮打球，不過他認為守備接球反而更穩健。另外，賴鴻誠雖然不是首次在人工草皮打球，但他說：「來到這種場地真的可以很享受棒球，更有辦法拿出熱情拚戰。」
國際賽經驗豐富的捕手高志綱，面對這次對抗賽則指出，對上日本隊會特別想要贏，「因為正式對日本國家隊我們好像都還沒贏過，雖然這次是交流賽，但還是會盡力把最好表現拿出來給球迷看。」
儘管今天只是練球行程，但場邊也來了不少球迷為中職聯隊加油，甚至有日本球迷本來在熊本玩，看到公告馬上跑來筑後球場，為的就是幫支持球員打氣，也讓選手更有拚勁與動力，明（27）日練球同樣有開放，也歡迎球迷朋友到場支持。
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