SBL例行賽最後一戰，達欣出戰富邦，達欣布拉（Sim Bhullar）未出賽，菜鳥翁嘉鴻打出生涯代表作，全場繳出相當全面的成績，率領達欣以88：67擊敗富邦，例行賽全部結束，季後賽於3月4日在彰化體育館點燃戰火。

本場達欣以純本土應戰，沒想到收到不錯的效果，一路領先富邦多達20分以上，富邦雖然歐布萊恩（Patrick O'Bryant）上場應戰，但仍不敵達欣本土團隊戰力，達欣張家榮攻下全場最高的21分，菜鳥翁嘉鴻表現相當全面，全場繳出21分9籃板6助攻，最後一戰達欣以21分差擊敗富邦。

達欣教練邱大宗表示：「其實對前一場比賽不滿意，所以對球員有訓話，畢竟要打出達欣團隊的球風，就是要有韌性，並且去享受籃球比賽。」

邱大宗認為這場比賽本土球員表現很好，尤其是翁嘉鴻表現讓他相當滿意，他表示：「翁嘉鴻是本場表現的key point，畢竟之前有一場沒一場的，但這場比賽能贏球有50％來自他，一開始的高命中率，讓全隊有了信心，也因為他和張家榮的好表現，球員有多一天的休假。」

攻下全場最高21分的張家榮，他開心地表示：「之前受傷之後，對於球賽就很沒有感覺，找不到自己的定位，但感謝教練團的調整，畢竟就是要我多突破，現在也大膽出手，好像回到大學時代。」

本場表現相當亮眼，賽後首度受訪的翁嘉鴻，靦腆地表示：「謝謝教練以及球隊，讓我有信心，其實本場比賽教練有交代我要好好表現，也讓我有信心去比賽，我也很想要幫助球隊。」