2017臺北世界大學運動會棒球邀請賽今天(26日)首場由中國天津獅隊對上捷克隊，比賽因天候因素延後1小時開打，但無損捷克隊火力，捷克靠著6局上5分大局拉開差距，終場以7比1獲勝。

捷克隊在上屆光州世大運與中國隊並列第5名，這次保留上次一半班底，陣容當中有15到16位選手也在8月正式名單中，屆時正式比賽也會加入部分小聯盟球員，團隊默契佳、擅用多元方式得分是最大特色。

雙方此戰派出崔恩庭、Jan Tomek先發，打線也分別在2、3局攻下1分，打完前5局，雙方戰平1比1，6局上天津獅第二任投手孫建增連續投出2次保送後退場，李梓踉接手後沒能守住，捷克Petr Zyma觸擊點成內野安打後攻佔滿壘，第八棒Arnost Dubovy敲出高飛犧牲打超前比分，接著再以2安打以及1失誤搶分，捷克單局灌進5分，成為勝負分野。

捷克今天共派出3任投手，只讓天津獅敲出4安打，其中先發投手Jan Tomek主投5局只被敲出2安打失1分，表現獲得總教練Michael Griffin肯定，「今天投手壓制是贏球最大關鍵，尤其先發投手JT表現好立下良好根基，讓後面投手沒壓力。」他認為，天津獅展現拚勁，比賽也很努力。

這次賽程3天捷克只打一場，Michael Griffin說道，其實我們每天都準備好，當作有比賽，今天很開心能打成，「選手都很興奮，天氣冷不是問題。」