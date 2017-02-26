世大運／世大運棒球測試賽 捷克打退天津獅NOWnews今日新聞 (2017-02-26 21:24)
2017臺北世界大學運動會棒球邀請賽今天(26日)首場由中國天津獅隊對上捷克隊，比賽因天候因素延後1小時開打，但無損捷克隊火力，捷克靠著6局上5分大局拉開差距，終場以7比1獲勝。
捷克隊在上屆光州世大運與中國隊並列第5名，這次保留上次一半班底，陣容當中有15到16位選手也在8月正式名單中，屆時正式比賽也會加入部分小聯盟球員，團隊默契佳、擅用多元方式得分是最大特色。
雙方此戰派出崔恩庭、Jan Tomek先發，打線也分別在2、3局攻下1分，打完前5局，雙方戰平1比1，6局上天津獅第二任投手孫建增連續投出2次保送後退場，李梓踉接手後沒能守住，捷克Petr Zyma觸擊點成內野安打後攻佔滿壘，第八棒Arnost Dubovy敲出高飛犧牲打超前比分，接著再以2安打以及1失誤搶分，捷克單局灌進5分，成為勝負分野。
捷克今天共派出3任投手，只讓天津獅敲出4安打，其中先發投手Jan Tomek主投5局只被敲出2安打失1分，表現獲得總教練Michael Griffin肯定，「今天投手壓制是贏球最大關鍵，尤其先發投手JT表現好立下良好根基，讓後面投手沒壓力。」他認為，天津獅展現拚勁，比賽也很努力。
這次賽程3天捷克只打一場，Michael Griffin說道，其實我們每天都準備好，當作有比賽，今天很開心能打成，「選手都很興奮，天氣冷不是問題。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 多娜達6尺加大雙人床-不含床墊C7-670-1兩色可選-
- EASTPAK- Snapper 多功能相機專用包-灰
- 【NIKE】SB RPM 休閒潮流 後背包(BA5130-220)
- 【NIKE】KOBE MAMBA XI 籃球後背包(BA5132-012)
- HAPPYHOME 達拉斯3.5尺被櫥式單人床C7-551-3不含床墊-床頭
- Master-Piece Surpass 12177多素材拼接戶外托特包
- KOMIZU電解水機專用中空絲膜濾心HF-01
- 買就送好禮↗【日立HITACHI】日本原裝。迷你丸吸塵機器人min
- Carolan明日花 雙人五件式精梳棉兩用被床罩組
- MY傢俬 木紋弧線設計2尺茶几
歷史上的今天-大樂透02月27日開獎號碼匯總【北京新浪網】
林書豪單場9分 籃網不敵勇士【中央社】
亞冬會花滑女單李子君摘銀 金妍兒接班人奪冠【北京新浪網】
有愛！費德勒瓦林卡互相咯吱 基情滿滿(圖)【北京新浪網】
東京馬拉松基普桑創賽會紀錄 新賽道有助成績提高【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》