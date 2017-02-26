擺脫上季「爐主」寶座，金酒本季在傷兵滿營的困境下打出例行賽第6名成績，如願闖入季後賽，讓洋將菲爾普斯（Eugene Phelps）對此興奮不已。

菲爾普斯絕對是幫助金酒打進季後賽的最大功臣，本季例行賽出賽28場，平均上場將近39分鐘是全聯盟最高，同時也以場均29.32分拿下聯盟得分王。

26日最後一天賽程，菲爾普斯難得獲得喘息機會，但賽後接受訪問時仍不掩對於季後賽的期待：「我非常的興奮！非常期待季後賽的到來！」菲爾普斯表示：「先前大家都不看好我們，但我們做到了！」

金酒季初時還在聯盟墊底，當時菲爾普斯便曾發下豪語，表示自己的職業生涯中都能幫助所屬球隊打進季後賽，金酒也絕不例外。

如今他真的信守承諾、達成目標：「我早就說過了，我說過我們辦得到！」菲爾普斯也表示球隊在季後賽一定會有好表現：「我們都對季後賽相當期待，希望我們可以闖過第一輪，接著可能有更讓大家驚訝的演出，拭目以待吧！」

金酒的季後賽對手是例行賽排名第3的台啤，其洋將BD戴維斯（Bryan Davis）於25日時不慎拉傷左腳阿基里斯腱，能否及時歸隊尚不清楚，對台啤戰力是一大利空。

和BD交情深厚的菲爾普斯則對此表示：「希望他（BD）沒有大礙，如果他的賽季是以受傷來結束的話我會相當難過，他可是我最親密的好友之一。」

不過菲爾普斯也相當自信地表示：「不管BD能不能打，我都相信我們可以擊敗台啤！」