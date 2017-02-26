金酒末節外線犀利 裕隆驚險獲勝中央社 (2017-02-26 20:48)
（中央社記者李晉緯台北26日電）SBL金酒今天比賽一路落後，末節靠著鄭騏寬、陳文宏聯手砍進3記三分球，讓戰情一度緊張，但裕隆靠著前3節累積的領先，最終仍以75比72驚險帶走勝利。
第14季超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷與金門酒廠的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行。
裕隆首節靠吳怡斌兩分球2投2中、三分球3投3中，強攻12分的帶領下，以25比19領先金酒。
次節兩隊表現不分上下，裕隆單節17比18攻勢略遜金酒，但仍以42比37持續領先。
雙方易籃再戰，裕隆胡凱翔單節拿下7分，加上金酒未能把握罰球，4次罰球全部落空，讓裕隆打出16比13攻勢，以58比50領先金酒。
末節金酒靠鄭騏寬、陳文宏聯手投進3記外線，拉出22比17的反撲，但裕隆終場仍以75比72擊敗金酒。1060226
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