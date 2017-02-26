SBL在26日進行例行賽最後一天賽事，金酒以72比75不敵裕隆，不過本場比賽前例行賽排名便已底定，金酒以第6名之姿晉級，將在季後賽首輪和台啤上演「雙酒」對決。台啤雖排名較優、享有1場勝場優勢，但陣中洋將BD戴維斯（Bryan Davis）25日比賽中不慎受傷，尚未確定能否歸隊出賽，為季後賽增添許多變數。

由於本季季後賽增設洋將傷兵條款，台啤若提出醫院檢查證明BD負傷不克出賽，便能申請更換洋將，台啤總教練周俊三日前也已表示可能考慮找來台銀洋將李恩（Liam McMorrow）救火。

周俊三教練可能還在煩惱洋將替換的問題，「寶兒」楊哲宜倒是相當樂意替「三哥」解決他的煩惱：「就讓BD前兩場比賽先休息，最後一場再上來拚就好啦！」

「我這樣其實真的是為台啤著想！」楊哲宜強調：「因為台啤非常需要會傳球策應的球員，如果換了BD以外的人會破壞他們現在流暢的體系，未必是好事。」

當然這些多半是玩笑話，楊哲宜隨即正色表示：「不管對手的狀況怎麼樣，我們自己都必須做好完全的準備！」

「以今天的比賽態度來說絕對不會讓人滿意。」就算已確定晉級，楊哲宜仍希望球員處於萬全的備戰狀態：「我們現在應該是要為了季後賽準備，平常沒有機會的球員更應該要用表現來爭取自己的上場時間。」

同時楊哲宜也表示球賽勝負一切都還很難說，但球隊決不會輕易放棄，誓言要將戰線拉長、力求更好的成績。