▲世大運培訓隊岳東華。（圖／記者葉政勳攝，2017.2.19）

世大運測試賽今天進行兩場比賽，捷克代表隊上午以6:1擊敗中國大陸天津獅，晚間由中華培訓隊出戰韓國嶺東大學，結果中培隊靠著先發投手呂彥青2局無失分4K好表現，加上外野手岳東華在3局上敲出右外野安打帶動下，陳韋奇8局下也敲出2分打點二壘安打拉開比分，終場中華培訓隊就以6:0獲勝，為世大運棒球測試賽劃下完美的句點。

「微笑左投」呂彥青先發2局大殺四方，首局面對韓國打者就送出老K，次局更猛，連續投出3次三振，以完美表現封鎖對方。

中華隊投手群接力完封，後援的賴智垣、曾琦、廖乙忠、林安可、許凱翔、吳俊杰都沒失分，全場只讓韓國隊打者敲出3支零星安打。

中華隊3局下開啟攻勢，林立獲保送再盜二壘成功，接著由入選經典賽大名單的唯一業餘野手岳東華敲出右外野適時安打先馳得點，

4局下王正棠右外野安打再帶動氣勢，范國宸左外野二壘安打一口氣送回隊友，也讓中華隊攻下第二分，8局下中華隊二人出局後，陳韋奇再敲出右外野二壘安打送回2分，韓國投手群連續暴投再失分，終場中華隊就以6分之差輕鬆贏球。

中華隊全場8支安打，范國宸、岳東華就包辦2支，張皓緯、王正棠、陳重廷都有敲安，其中陳韋奇2分打點最為突出。

呂彥青跟岳東華、許凱翔、吳俊杰都入選經典賽大名單，也前往澳洲移訓，雖然最後還是沒能擠進28人名單，但他們表現仍獲得中華隊總教練郭泰源讚許，並在測試賽表現優異。