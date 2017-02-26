匈牙利網賽 謝淑薇雙打奪冠中央社 (2017-02-26 19:46)
（中央社記者李晉緯台北26日綜合報導）網球女將謝淑薇今天和喬治亞女將卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）聯手在匈牙利女子公開賽（Hungarian ladies open）雙打賽事，以6比3、4比6、10比4擊敗對手奪冠。1060226
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【LUST生活寢具】米蘭簡約 100%精梳純棉、雙人5尺床包/枕套
- 床罩組/雙人/300織精梳棉/七件式兩用被床罩組/貝琳達灰/美
- 【KOMONO】Winston Mirror 溫斯頓魔鏡系列(布朗棕x玫瑰金/4
- 【蟠龍花瓶青花瓷聚寶盆】 圓球瓶
- 【KYOCERA】日本京瓷多功能陶瓷刀15cm(粉)
- Calvin Klein LOGO PVC斜背包-大型/深藍色
- 【Bogazy】冰封行者 28吋PC可加大鏡面行李箱(銀色)
- NIKE 女 WMNS AIR MAX 90 休閒鞋 黑白 325213126
- 愛惠浦EVERPURE 精緻強效型淨水器(含濾心) QL2-OW200L
- 【NIKE】耐吉- WMNS AIR ZOOM STRUCTURE 20 -黑-849577003(
歷史上的今天-大樂透02月27日開獎號碼匯總【北京新浪網】
林書豪單場9分 籃網不敵勇士【中央社】
亞冬會花滑女單李子君摘銀 金妍兒接班人奪冠【北京新浪網】
有愛！費德勒瓦林卡互相咯吱 基情滿滿(圖)【北京新浪網】
東京馬拉松基普桑創賽會紀錄 新賽道有助成績提高【北京新浪網】