例行賽倒數第二場，裕隆出戰金酒，由於季賽排名已經確定，雙方都派純本土球員應戰，裕隆吳怡斌得分、籃板皆創下生涯新高，率領裕隆以75：72擊敗金酒。

裕隆賀夫（Herve Lamizana）、金酒菲爾普斯（Eugene Phelps）皆未出賽，雙方都派季賽較少上場的球員應戰，裕隆吳怡斌表現相當全面，攻下生涯新高18分17籃板，另外送出2記麻辣鍋，其中一記還是送給「龍之子」鄭騏寬，全場為之瘋狂。

裕隆教練魏永泰稱讚吳怡斌有這個能力，他表示：「其實他一直不錯，這場比賽我看到他的好表現，畢竟季後賽的時候多一個人能用是好事。」

魏永泰認為裕隆現在內線人才濟濟，有周柏臣、李德威、潘冠翰還有吳怡斌，吳怡斌要去加強自己的身體素質，季後賽會看狀況，看是登錄他的話就會拉下一個鋒線。

魏永泰教練不愧被球員稱為「心輔官」，真的相當照顧自己的球員，一直希望吳怡斌能夠吃胖點、練壯點，還說能多吃補品讓自己能夠更有優勢。

吳怡斌則表示：「其實今天對自己的表現有嚇到，特別是籃板的部分，畢竟以前沒有抓這麼多，很想表現給教練看，所以比較積極。」

金酒教練楊哲宜則對本土球員有點不高興，他表示：「最後一場比賽，球員好像已經放鬆了，跟前一場的態度不一樣，畢竟今天是全本土應戰，但少了洋將還是沒讓我看到表現比較突出的球員，這樣的態度不是教練想看到的。」

楊哲宜也比喻球員上了球場，就像自己的人生一樣，要用積極的態度去看待每一場球賽。