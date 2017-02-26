WBC／中日龍隊簽下古巴隊經典賽投手馬丁尼茲NOWnews今日新聞 (2017-02-26 18:52)
古巴外野手Leonardo Urgellés與經典賽投手Raidel Martinez（馬丁尼茲）今天確定跟日職中日龍隊簽下育成合約，其中Raidel Martinez在古巴聯賽11場出賽，拿下2勝2敗成績，防禦1.45。
中日龍隊宣布，兩人背號分別是210與211，年薪都是約1000萬日幣。
西山和夫球團代表表示：「他們兩人都很年輕，很有未來性，觀察個一、二年看看是否有所收穫。」
此外，中日龍隊中南美洲球探也由過去古巴隊強棒Omar Linares（客座教練）出任。
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