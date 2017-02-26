國際平面設計大師林磐聳 眼中處處有台灣 透過明信片紀錄生命大成報 (2017-02-26 17:07)
林磐聳曾任台灣師大副校長、也是德國紅點設計獎的評審，是我國活躍於國際平面設計界的第一人。但他過去11年來只有一個系列的創作，就是「台灣家書」；這也是源自春節返鄉的思親之情，造就出一幅幅台灣造型圖像。無論在何地，他都把當地的元素畫成一幅台灣地圖，然後寫成明信片寄給自己。
11年來已經累積了超過兩千張明信片。這些明信片除了由創價學會永久收藏之外，還有約1千張目前正在惠中寺展出中。日內還將巡迴韓國、高雄市立美術館等地展出。
演講中，林磐聳介紹他去過的多個國家、如何從當地的一草一木中看見家鄉台灣的形狀，以及「台灣家書」創作的緣由。
為什麼要這樣做？林磐聳說，書信具有手感溫度，一直到現在，把父親生前寫給他的信件重新翻閱，都還很感動。而明信片上面的郵戳，就是時間與空間的見證；這也是他與鄉土連結的方式，更是他紀錄生命的方式。另外，他認為，藉著書寫明信片，把每日的感懷、遭遇撰寫下來，過程具有極大的療癒功用。
林磐聳指出，「簡單的事，做多了，就變得不簡單！」現在世界各國都在用手機，但如果台灣能鼓勵民眾多寫信，他相信日後，台灣將是保留最多珍貴文物的國家。因此，他很期望國人都能再拿起筆，書寫信件傳達情誼與留下生命的軌跡。
而林磐聳遍遊各國的所見所聞，透過畫筆見證對台灣的愛；這個系列的創作故事，也已寫成《我的，台灣家書》一書，由遠流出版公司2月底正式上架。 遠流行銷業務部協理陳希林說，能經由書頁進入一位藝術大師的心思，了解他在藝術上的執著，是非常值得的。
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