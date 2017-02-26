跑馬兼賞櫻 新社賞櫻全國馬拉松26日晨開跑大成報 (2017-02-26 17:28)
由台中市豐原區體育會主辦的「2017 新社賞櫻全國馬拉松」，活動結合新社櫻花季觀光活動，共規劃42公里全程馬拉松組、22公里超半程馬拉松組、11公里休閒組以及5公里健行組等4種組別；包括副市長林依瑩、立委江啟臣、市議員謝志忠、新社區長劉孟富都到場為跑者加油打氣，並為活動鳴槍起跑。
林依瑩表示，清晨雖然一開始下大雨，但是天公作美雨停了，讓大家可以更舒服地跑馬拉松，4天的連續假期中，很高興這麼多人選擇起了個大早參與活動，跑馬兼賞櫻，祝福每個人都能跑出健康、跑出幸福！
市府體育處指出，新社區是台中美麗的山城，約從90年代起開始遍植山櫻做為行道樹，至今已成功栽種出上萬株的山櫻花，打造出令人驚艷的「新社櫻木花道」，新社櫻花季也成為每年台中的觀光盛事。
而台中市豐原區體育會結合馬拉松與櫻花季活動，讓參賽選手可以沿途欣賞櫻花與新社的美麗風光，也透過馬拉松活動吸引更多到新社觀光，體驗新社休閒農業之美。此外，26日活動屬公益性質，結餘也將提撥部份經費，供新社高中田徑隊及豐原區國小田徑隊使用。
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