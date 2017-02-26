（中央社美因河畔法蘭克福25日綜合外電報導）德國警方表示，德國南部城市海德堡（Heidelberg）今天發生汽車衝撞行人造成3人受傷事件，肇逃的汽車駕駛於中彈後被捕。



法新社報導，警方在推特（Twitter）發文表示，「1名男子開車衝入人群，3人受傷，嫌犯已被捕且受傷。」警方的推文未明言嫌犯是否為蓄意。



去年12月19日，1名突尼西亞人涉嫌開卡車衝入柏林一處人潮擁擠耶誕市集，造成12人喪生，嫌犯於數天後被義大利警方擊斃。自從發生那起事件後，德國一直處於高度警戒狀態。



柏林的卡車攻擊事件令人憶起法國蔚藍海岸城市尼斯（Nice）去年7月發生的恐攻事件，當時1名同情伊斯蘭國組織（IS）的突尼西亞人開貨車衝撞人群，造成86人喪命。



路透社報導，1名男子今天在德國城鎮海德堡，開車衝撞站在一家麵包店旁民眾，造成3人受傷，其中1人重傷。



警方發言人表示，目前無法明言是否為恐怖攻擊。



警方發表聲明說，嫌犯被目睹到持刀走出車輛，警方在目擊者協助下，在一座游泳池追上他。警方說，嫌犯於逮捕過程中，中彈受重傷，目前在海德堡一家醫院接受治療。



海德堡檢方和警方持續展開調查中。1060226