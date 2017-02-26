《侏羅紀世界2》正式宣布開拍 星爵回歸勇鬥霸王龍！北京新浪網 (2017-02-26 02:08)
全球狂攬16.7億美元的《侏羅紀世界》日前正式宣布續集開拍，「星爵」克里斯普拉特回歸繼續勇鬥恐龍，其扮演的男主歐文女友演員「布萊絲·達拉斯·霍華德」曬出片場照，據稱續集女主的高跟鞋動作戲將不會登場。
前作導演、星爵、布萊絲·霍華德
據悉，前作《傑茜》演員傑克·約翰森將退出本片，新晉加盟的演員包括詹姆斯·克倫威爾，Ted Levine，《美國隊長》演員Toby Jones，《派的漂流》扮演作家的英國演員拉菲·斯波，Justice Smith，Daniella Pineda。
前作演員傑克·約翰森退出續集
因為《星球大戰》新作的拍攝，前作導演科林·特萊沃若將不執導續集，不過仍然以編劇與製片人的製作本片，《侏羅紀世界2》由胡安·安東尼奧·巴亞納擔任導演，其拍攝過英劇《低俗怪談》以及電影《怪物召喚》，《海嘯奇迹》，挑戰商業大片同樣令人期待。
《侏羅紀世界2》定檔2018年6月22日北美上映。
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