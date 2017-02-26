部落精神深入骨髓：國外玩家超酷炫肩部部落紋身北京新浪網 (2017-02-26 01:36)
國外玩家lsmallsl最近發佈了一組肩部紋身的圖片，看起來就像是將部落甲胄隱藏在了皮膚之下，非常酷炫。
之前還有很多外國友人身上有遊戲的紋身，我們可以看到社會對遊戲的認可
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