昨天的《尼爾：機械紀元》2B的COS質量已經十分不錯，但還是有很多玩家不滿足，表示想要看到俄羅斯COSER來挑戰2B小姐姐，畢竟在COS界，戰鬥民族的COS水平往往能讓人目瞪口呆。一位非常出名的俄羅斯COSER Disharmonica就帶來了她的最新2B COS，看完只能感慨不愧是毛妹，一般人比不了。

這位俄羅斯COSER Disharmonica在國內也有不少粉絲，她的特莉絲和《Fate》里Saber Bride的COS傳播度都很廣，這次帶來的《尼爾：機械紀元》2B COS質量依舊讓人嘆為觀止，身材沒話說，配上打光和後期，幾張照片根本就是和遊戲裡的截圖一模一樣，難以分辨。