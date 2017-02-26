中華職棒／中職季前公益活動 三光國小與中職聯隊擊掌NOWnews今日新聞 (2017-02-26 01:24)
中華職棒28年球季將於3月25日開打，各球隊都在積極備戰迎接新球季，季前活動也緊鑼密鼓舉行。2017中華職棒季前公益宣傳活動今（25）日在桃園棒球場登場，邀請桃園市復興區三光國小學童與將赴福岡比賽的中職聯隊選手互動，也預告中職球季也將熱鬧展開。
三光國小位處桃園山區，本次活動含少棒隊員在內，共有24名學童參與。到球場前小朋友們先體驗桃園機場捷運，從環北站搭到體育園區站，當捷運快進站時，透過窗戶看到桃園棒球場的小朋友們面露興奮，對今天的活動有滿滿期待。
抵達球場後，三光國小學童先到休息室呼口號為球員加油，並與他們擊掌。雖然因為下雨無法到場上打球，小朋友們在室內玩趣味競賽反應也相當熱烈，分成黃藍兩隊大對抗，經過激烈遊戲後，由黃隊勝出，獲得球場積木贈品，藍隊也獲得中職插畫撲克牌。
三光學童在觀賞中職聯隊練球時，每個人都相當讚嘆，也讓選手更有動力練球。活動最後，就在富邦悍將陳凱倫、Lamigo桃猿劉時豪為小朋友唸中華職棒繪本《會是支全壘打嗎？》，並且為每個小朋友簽名後，讓學童滿載而歸，畫下完美句點。
本次活動為2017年中華職棒球季第一場季前宣傳活動，聯盟也將於3月19日的官辦熱身賽，在洲際棒球場舉行球迷活動，包含各式活動攤位、球星見面會，敬請球迷朋友期待！
這次活動兩位球員為小朋友唸的繪本《會是支全壘打嗎？》，由網石棒辣椒及台灣順豐速運各認購500本，並由台灣順豐愛心配送至偏鄉小學，將棒球運動推廣到全台各個角落。另外也特別感謝福容大飯店贊助本活動餐點，讓學童玩遊戲後還能吃點心補充體力。
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