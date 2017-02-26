隨著移動互聯網業的發展，明星代言的營銷方式越發火熱，全球知名手游研發及運營商IGG近期就在韓國地區退出了明星「宋智孝」代言《王國紀元》（Lords Mobile）的推廣活動。

《王國紀元》（Lords Mobile）本次代言活動邀請宋智孝拍攝了一系列視頻廣告和海報，結合線上線下的相關活動做全面的助推，包括電視台、地鐵、數字媒體等各種傳播渠道，而地推營銷在韓國是比較收用戶市場認可的，因此，投放比重不小。