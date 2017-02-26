【中央網路報】

若真要以和平為宗旨，則既要了解真相，也要學習體諒與寬容。 目前的國定假日除了週休二日以及傳統的春節、清明、端午、中秋以外，就只剩下雙十國慶和二二八和平紀念日了。過去的教師節、台灣光復節、蔣公及國父誕辰紀念日以及行憲紀念日都已取消。蔣介石的功過至今未有定論，他的生日取消放假也罷，但是，台灣光復在台灣歷史上也有很重大的意義，當時台灣同胞都歡天喜地，熱烈慶祝回歸祖國，為什麼不紀念團圓日，卻反倒要紀念二二八這個歷史大悲劇呢？二二八紀念日的「和平」宗旨因為它叫「和平紀念日」，換句話說，正由於二二八事件發生時，台灣歷經了多起暴亂、鎮壓，許多無辜的人冤死，非常不和平，所以我們必須以史為鑒，避免重蹈覆轍，以追求真正的、永久的和平。就好像一個人，歷經過重大挫折與傷痛，每年到了這一天，就必須好好反省，以記取教訓，不要再犯同樣的錯誤一樣。可是，面對傷痛，進而超越傷痛，並不是一件容易的事。重大車禍的傷患往往記不清細節，因為身體啟動了自然的防衛機制，選擇了遺忘。不斷回想，到底有助於復原，還是會更痛？或許取決於事件的嚴重程度，和當事人的身心狀況吧！有些人一直陷在低落的情緒裡，轉不出來，甚至發瘋或自殺，還不如忘記的好。傷痛對個人尚且如此，對一個國家而言，就更複雜難解了。過錯容易再犯，因為人的本性難移，除非大徹大悟，痛改前非。歷史的錯誤，更是一再循環，即使當政者知道以史為鑒，也可能被私心蒙蔽，或者受到諸多難以控制的外在因素影響，而再度犯錯。今年是二二八事件70週年，也是二二八放假20週年。那麼，自從每年放假紀念二二八起，台灣是走向和平發展，還是更騷動不安呢？蔣介石是二二八的元凶？扁政府時期，二二八事件紀念基金會於2006年2月28日前夕，發表了《二二八事件責任歸屬研究報告》一書，時任國史館長的張炎憲，於結論中直指蔣介石為元凶。蔣孝嚴立刻控告作者誹謗；撰文者之一的陳儀深也表示，北社將考慮對國民黨提起民事訴訟。二二八議題本已十分敏感，即使力求理性、客觀，都可能挨批，至於這種偏激的言論，就更容易引起藍綠對立了。蔣介石是事件發生時的最高領導人，固然要負最大的政治責任，但說他是屠殺人民的元凶，未免言過其實。很多證據顯示，他一再下令，不准軍隊濫殺無辜。然而，民進黨卻常將二二八片面地解讀為國民黨刻意屠殺台灣人，甚至與納粹的大屠殺相提並論。事實上，二二八事件對當時的執政者而言，根本就是個「可怕的意外」，而派兵的主要動機是維持治安，沒有任何一項事實可以證明執政者蓄謀屠殺。民進黨刻意醜化國民黨2016年蔡英文總統就職典禮，演出四百年台灣史，包括二二八事件，以陳澄波等台灣菁英在1947年3月25日遇害的場景呈現，旁白這麼說著：「他們被國民黨的軍隊綑綁起來，從嘉義市警察局，沿著中山路，遊街到火車站前，有更多無辜的台灣鄉親，命喪在不公不義的槍桿之下。」平心而論，這段二二八的場景並未背離史實，卻很容易誤導觀眾，以為二二八事件就只是如此。其實，在這三個月左右的動盪中，也有為數不少的外省籍人士無辜受難，但因多為隻身來台，或者事件發生後即離台，使得相關資料比本省籍人士更難查考。在總統就職大典，如此草率而選擇性地詮釋這段敏感的歷史，很難不讓人懷疑其背後有政治動機：刻意醜化國民黨，挑撥省籍情結，製造族群對立，以牟取政治利益。真相與和解委員會計畫光說不練蔡英文在2016年的二二八追思會中表示，將計畫成立「真相與和解委員會」，公開威權時期的檔案，落實、修改和制定相關法律，讓國家有真相、正義，「一起為這段黑暗的歷史，畫下一個句點，台灣才可以繼續向前走」。如果能把二二八畫下句點，讓台灣向前走，當然是全民之福，可是蔡當選總統已經快一年了，只見她忙著修理國民黨、軍公教人員，怎麼就沒聽到任何真相與和解委員會的計畫行動呢？陳水扁在《責任歸屬研究報告》的新書發表會上說，該書「已讓真相大白」。如今，相關單位如警備總部、國民黨史館，移交、調閱二二八的檔案，也已告完成。近年來，雖還有一些零星發掘的資料，但並未產生革命性的翻案。所以，到底還有什麼「真相」未明，是不是應該說清楚？每年到二二八，民進黨總是不厭其煩地把這段歷史當提款機，一再強調國民黨威權時代的罪行，並且炫耀自己對台灣民主的貢獻。他們似乎不想讓二二八畫下句點，因為若真的和解，大概就沒戲唱了。只是，施政那麼爛，就算天天翻舊帳，恐怕加不了分，甚至會扣分。同樣地，一再醜化國民黨，也不可能輕易抹殺國民黨對台灣經濟發展的貢獻。應學習體諒與寬容話說回來，二二八放假，到底有多少人記得「和平」這個宗旨呢？諷刺的是，每到此時，大家總是挫咧等，不知民進黨又要出什麼招，搞得人心惶惶。從民進黨執政時的作為，可以發現，他們並未以史為鑒，反而陷在歷史的錯誤循環中，就像一個人陷在傷痛的情緒裡，顧影自憐，不往前看，只會浪費時間一樣。要持平看待二二八，並不容易，若只把視野鎖定在事件發生當下，看到政府貪污腐敗在前，又派兵鎮壓釀成屠殺悲劇在後，任何人都會感到憤怒痛心，何況受難者與其家屬。可是，若擴大時空範圍，從整個現代史的角度來觀察，就會發現，當時對外戰爭剛結束，內戰又起，再加上兩岸文化衝突等等，太多複雜的因素，很難判定是非對錯。即使犯下諸多惡行的軍人，也是不良制度下的受害者，似乎也不是「官逼民反」可以那麼簡單地解釋。所以，若真要以和平為宗旨，則既要了解真相，也要學習體諒與寬容。這件事很困難，卻是台灣人必修的功課。