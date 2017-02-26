【中央網路報】

(中央社資料照片) 228將屆，民進黨政府開始大用「去蔣化」老招。綠營執政縣市紛紛強力把各處先總統蔣中正的雕像移走；中正紀念堂也要進行全面改變。預估未來民進黨還會蹂躪這個建築，持續把「去蔣化」當作政治提款機一般需索無度的提用。文化部長鄭麗君說，為了因應228的70週年，中正紀念堂必須進行「轉型」，因此未來將提出《國立中正紀念堂管理處組織法部分條文修正草案》。在修法前，先將中正紀念堂商店中「有關威權統治者意象鮮明的商品」下架、停售，包括蔣中正公仔以及有其肖像的文具等等生活用品；館內也不再使用蔣中正個人剪影製作的標；文宣品及簡介也要重新撰寫，去掉「含個人崇拜」的內容；此外，開、閉館時不再播放《蔣公紀念歌》。館內原有之「中正演藝廳」、「中正藝廊」、「介石廳」、「瑞元廳」、「美齡藝廊」、「采玉藝廊」等展演場館，也改成1展廳、2展廳、一樓藝廊、演藝廳等中性名稱。同時，文化部也將展開跨部會協調，將文物展視室的文物歸還國史館等其他單位；台北市長柯文哲則希望拆除中正紀念堂的圍牆。換言之，綠營就是要完全消滅中正紀念堂與蔣中正之間的聯結。事實上，105年時代力量立委徐永明就已提案《國立中正紀念堂管理處組織法第一條及第二條條文修正草案》，將中正紀念堂改為辦理所有卸任總統相關文物資料之蒐集、典藏與展覽，不再僅限於紀念先總統蔣中正一人。這個提案獲得黃偉哲、鄭運鵬、鄭寶清、林俊憲、王定宇、蔡適應、羅致政等15位民進黨立委聯署。相信這個修法草案會在立法院通過，換言之，未來中正紀念堂將會被粗暴的民進黨整得面目全非；當然，名字也一定會改掉，中正紀念堂還能叫中正紀念堂多久？鄭麗君要把館內文物展視室的文物歸還國史館等其他單位，國民黨黨史會應特別注其中是否有屬於國民黨的文物，若有則一定要全力討回，因為這些相關文物一旦被文化部從中正紀念堂移出，很可能就被任意處置了；鄭麗君美其名為移交，然而從綠營不斷汙衊、醜化蔣中正的作為看來，所謂移出其實恐怕只是丟棄、散置的代名詞。台灣之所以能有今天的局面，過往2位蔣總統的建設有其不同階段的貢獻，民進黨人即使沒有感懷之心，也不必刻意扭曲；消滅了先總統蔣中正的歷史性影響，民進黨如何完整詮釋台灣一路走來的痕跡？沒有蔣中正建設台灣為復興基地的這段歷程，能有今天民進黨在台灣享受自由民主的空間嗎？蔡英文上任以來，看不到具體建樹，民調直直落，執政無能已是多數民眾的共識。為了轉移執政不力的焦點，民進黨只能一再消費老蔣。然而，這麼做除了讓獨派自爽之外，對人民的生活有任何實質的助益嗎？能讓台灣的困境得到任何抒解嗎？真是浪費精力、製造對立、毫無正面意義的舉動。