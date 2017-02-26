【中央網路報】

海協會長陳德銘就台商關心的“國民待遇”問題作出回應。 正值大陸規畫對台灣民眾實施國民待遇之際，大陸駐外使領館協助遭緊急危難的台灣民眾，也有常態化的趨勢，這不僅對大陸拉攏台灣民心有正面的意義，對於扭轉兩岸關係必然也將有積極的作用。本月初，大陸在北京召開的對台工作會議中，提出研究賦予台灣民眾「國民待遇」，使台灣民眾在大陸的就業、社會及生活，獲得更多的保障與便利。消息傳出後，儘管部份綠營人士視其為「統戰」，但多數民眾普遍肯定，連陸委會主委張小月都宣稱，「只要符合法令及國家尊嚴，政府都樂觀其成，並不反對」。日前，大陸學者又釋放訊息，聲稱不只在大陸境內，海外台灣民眾遇到緊急危難，求助大陸使領館，也是廣義的「國民待遇」，其核心概念就是把台灣民眾當成「自己人」。在兩岸官方聯繫中斷，交流停滯之際，大陸為什麼要做這樣的宣示？對於今後兩岸關係會有什麼影響？在在都值得關注。毫無疑問，大陸在兩岸陷於「冷和平」，甚至「冷對抗」的狀態下，固然中斷了官方的往來，但在民間交流方面，並未同時終止；來台觀光的陸客雖然減少，但大陸當局並沒有發布禁令，主要是兩岸氣氛變差，而且事故頻傳，使陸客來台的意願降低使然；大陸固然堅持「九二共識」，絕不容許民進黨政府迴避「一中原則」；但在爭取台灣民心方面，不斷主動推出新的政策和作為，駐外使館協助台灣民眾，就是典型的例子。台灣目前的駐外館處，不包括港澳在內，共有一一七個；而大陸駐外使領館，大約有二百三、四十個。兩相對比，至少差了一倍以上，台灣民眾在海外遭到需要助的時候，當然是找中國大陸的使館比較容易。更重要的是，中國大陸目前有一百七十四個邦交國，遍布全球；而台灣只有二十一個，主要是中美洲、加勒比海及南太平洋一些島國和若干非洲國家。大陸不但是聯合國五個常任理事國之一，也是世界第二大經濟體，在全球各國的影響力都遠非台灣所能望其項背，台灣民眾如果在海外碰到問題，當地政府對於台灣駐外機構未必買帳，但只要大陸的使領館出面交涉，事情往往就好辦的多，這當然與「實力」有關。可以想見，隨著大陸的國力越來越強，其駐外使領館也會越來越給力；相對的，台灣的實力越來越弱，能為海外台灣民眾解決問題的能力，也必然日益降低。事實上，去年十月，外交部就證實，一兩年內會裁撤關島、吉達、挪威與利比亞等四國駐外館處。按照外交部的說法，裁撤外館從以前到現在一直持續進行，用意是要讓外館發揮最大力量，考量裁撤標準如雙邊貿易量、外交關係、領務量、僑務量，是一種「滾動式作為」；換言之，裁撤外館意味著台灣與這些國家的實質關係，包括外交、經濟、僑務的互動都在衰退之中。今年一月，一名台商在墨西哥被殺，其家屬在求助無門的狀況下，尋求大陸駐墨大使館協助，事後家屬強調「發生事情的時候，中國大使館能提供最有效的協助」，雖然我外交部否認絕非求助無門，但大陸使館最後解決問題，顯然是不爭的事實。總之，大陸駐外使領館協助遭遇急難的台灣民眾，不但合情合理，也真正體現兩岸一家親的觀念，當然值得高度肯定！