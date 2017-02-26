今日，《守望先鋒》測試服以及暴雪官方都公開了一些與新英雄有關的消息，看來又要開始黑影式「解謎」了。不過相比之前黑影那一環扣一環的解謎，這位英雄顯然明朗許多，一起來看看吧！

暴雪官方推特發文：OR15防禦部隊在努巴尼機場遭到不明人士的攻擊，沒有平民傷亡報告。同時配有一張努巴尼候機室的照片，現場一片狼藉，並留有損壞的可能就是OR15防禦機器人。這些機器人曾在早些時候暴雪公佈的十一歲的機器人天才伊菲？歐拉戴勒的採訪中提及。

而玩家們在測試服也發現，努巴尼地圖得到更新，出現了一些新東西，而占點位置處的車內押運的東西也消失了。

另一個引人注意的是，《守望先鋒》的俄語油管頻道曾上傳了一個私密視頻，但很快又刪除了。這個行為不得不讓人來能想到可能會與新英雄有關。