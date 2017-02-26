《英雄聯盟》戰隊EDG放棄參加IEM的事件在經過了多方拉鋸之後，今天EDG總經理愛德朱也站出來談到了他對於本次事件的看法，他表示EDG戰隊此前給出說法都是事實，的確是IEM官方沒有積極與他們進行配合，並且為我們帶來了相關的聊天信息截圖，以下為愛德朱給出的說法。

關於無法參加IEM比賽的事情我也出來說兩句。

其實最早在11月份的時候我們俱樂部的工作人員就開始溝通我們是否應邀參加IEM世界賽，當時由於隊伍新的陣容和教練組都還沒有完全確認，所以我沒有在那個時候就答覆他們要不要去這個比賽。

12月中阿布和我再次溝通是否參加IEM，我當時的答覆是我們教務組需要仔細明確一下我們參賽的目的，為了磨練陣容還是為了成績去。直到到元旦結束，我們教務組給出了我明確的目標-鍛煉團隊磨合，增加國際比賽經驗，鍛煉為先，成績為輔。那我說我們去吧，於是開始讓小申聯繫IEM準備各項工作。

整個過程期間我也沒有太多關注他們的進度，一直到2月17號小申跟我說簽證估計辦不下來了，我們去不了IEM了，當時我只是覺得有點遺憾也沒有太在意為什麼去不了這個細節，但沒有料到後來卻變成各種抹黑的新聞。

從小申1月4日明確我們出席IEM開始到1月19日這個溝通過程當中我絲毫看不出有什麼邀請誠意和積極的配合舉動。

接下來說下關於簽證的問題，我們到底有沒有去辦。

這個聊天記錄我想大家都看明白了，我們提出了有可能會產生的問題，但是你們的工作人員給了我們承諾，最終這個承諾兌現了嗎？且不說1月26日才收到你們的邀請函，你們那麼大一個賽事，連副總裁都說12月初就開始跟我們溝通，問我們要材料，我就問一句你們哪個工作人員問我們到底要了什麼資料？作為一個國際賽事的管理人員，在還沒有搞清楚情況的前提下就發表一些明顯帶有引導輿論的言論，合適嗎？（轉自遊民星空）