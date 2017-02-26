日本是一個腦洞奇大的民族，他們的遊戲開發者也繼承了這樣的特點，特別是一些獨立遊戲的開發者，經常會劍走偏鋒，通過一些奇葩的腦洞來吸引住大家的眼球。比如充滿哲學意味的進化養成遊戲《兄貴草泥馬》、和百萬歲老婆婆談戀愛的《純愛婆婆學園》，種植培育猥瑣大叔的《大叔觀察日記》等等，「只有你們想不到，沒有他們做不到」。很多通過社交網路爆火的魔性小遊戲都是出自他們之手。

最近一款「輸出全靠吼」的遊戲《不要停！八分音符醬？》（休むな！8分音符ちゃん？）在網上爆火。這款遊戲最大的特色就在於其聲控操作模式，這款遊戲完全依靠聲音來控制，根據玩家所發出音量的不同，小音符角色的動作也不一樣，聲音越大會讓它跳得越高，而細細私語則能讓角色緩慢向前移動。玩的過程大概就是，嗯。。。啊。。。！唔。。。啊。。。！！嗯。。。啊。。。。。。。。。！！！最後一個「啊」一般拖特別長，是因為「音符醬」已經掉坑裡了，但是又不甘心看著它落下去。

「八分音符醬」是由日本一個名字叫做freedom-crow的獨立遊戲團隊開發的，在日本發佈之後一開始並沒有獲得多大的反響。上周末的時候，一位網友將國外博主玩「八分音符醬」的遊戲視頻實況傳至微博立馬引發中國玩家的熱議。因為遊戲過程十分逗趣，引發了大量網友的評論和轉發。

然後各路網紅、遊戲主播還有普通網友紛紛化身聲優，把自己體驗遊戲的過程，上傳到網路上，加入到這場「全民喊叫」的狂歡中來。到後來花樣也是越來越豐富，演化出殺豬版、開車超速版、小拳拳錘你胸口版、尖叫雞版等等各種玩法，網路上嬌喘連連，歡樂得不行。還有一些網友找來有趣的段子、新聞聯播、廣告詞等，和朋友一起用抑揚頓挫的語氣調戲八分音符醬，同樣「笑」果十足。這些視頻在社交網路像病毒一樣四處傳播和擴散，其中轉發最多的一條視頻微博轉發量已經超過10萬。

在第一次看到這款遊戲視頻的時候，我還以為這是一款手機遊戲，因為遊戲的玩法也很適合於手機平台，還特意去找了一番，不過發現只有PC版本。當時遊戲火了之後，筆者猜測開發商應該會推出手機版，不過萬萬沒想到，還是被國內廠商搶先了一步。

這兩天有消息稱「八分音符醬」推出了正版手游，不過查了一下事實卻並非如此。雖然在Google Play和國內某家遊戲下載平台都有幾款類似「八分音符醬」的遊戲，但是開發商名字和原廠商不一樣，自帶簡體中文還都自稱正版。不過很多玩家並沒有識別出這些是贗品，還留下了很多走心的評論。

雖然遊戲通過聲控看上去好像很新穎，但事實上這類遊戲的開發難度並不高，此前也已經有過類似的遊戲，只是沒有火起來。業內人士稱這樣的遊戲從立項到完成只需要2-3天的時間，有這樣低廉的成本就可以蹭到熱點獲得大量用戶的機會，一些喜歡投機的遊戲公司自然不會放過。