瓜地馬拉火峰爆發 噴出岩漿和火山灰中央社 (2017-02-26 00:25)
（中央社瓜地馬拉市25日綜合外電報導）瓜地馬拉民防當局說，瓜國火峰（Volcano of Fire）今天爆發，噴出了岩漿和火山灰。這些火山灰落在附近的聚落，也可能會飄向首都瓜地馬拉市（Guatemala City）。
火峰是瓜國3座活火山之一，位於瓜市西南方大約45公里處。目前是火峰今年以來的第二次爆發。
救災機構發言人戴李昂（David de Leon）告訴記者：「南方吹來的不定風可能會將火山灰吹送到首都南區。」1060226
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