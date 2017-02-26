環保部：京津冀將迎新一輪空氣污染 27日程度最重北京新浪網 (2017-02-26 00:01)
環境保護部宣傳教育司官方微博今日下午發佈全國空氣質量預報。預報稱，26-28日華北中南部、東北局地、西北局地可能出現空氣重度污染。京津冀及周邊地區中南部27日污染程度最重，3月1日污染過程有望結束，3月3-5日，可能出現新一輪重污染過程。
預報稱，未來三天（26-28日），我國北方大部地區大氣擴散條件逐步轉差，華北中南部、東北局地、西北局地空氣質量可能出現重度污染。
京津冀及周邊地區重污染過程提示：26日-28日，區域中南部可能出現重污染過程，其中27日污染程度最重。影響範圍包括北京、石家莊、廊坊、保定、邢台、衡水、邯鄲、滄州、唐山、臨汾、長治、運城、德州、聊城、安陽、鶴壁、新鄉、濮陽等；3月1日前後污染過程有望結束。3月3-5日，區域中南部可能出現新一輪重污染過程。
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