「冰河解凍，萬物復甦，彩蝶紛飛，狗熊撒歡，春暖花開……」這是經典節目《動物世界》中的一段台詞，伴隨著趙忠祥渾厚低沉的嗓音，神奇又充滿魅力的大自然就這樣生動地來到我們身邊，觸手可及。

但最近，小編卻被BBC的「動物世界」實力圈粉了。從拍攝「黑科技」再到動物們的「真情流露」，這部名為《荒野間諜（Spy in the Wild）》的2017年開年巨作，堪稱紀錄片界的一股「清流」。先來感受一下這畫風：

呆萌的土撥鼠：

機靈的小猴子：

要知道，這可是BBC金牌紀錄片大師John Downer帶領他的團隊，在20多位科學家和野生動物專家的指導下，花了3年時間，行走超過20萬公里，奔赴21個國家的31個地區，用8000小時的素材濃縮而成的！真正的良心之作有沒有！

為拍攝這部紀錄片，BBC派出了多達34隻「動物間諜」，英媒甚至將它們稱為「卧底軍隊」。河馬，猩猩，樹懶，猴子，鱷魚……這些帶著攝像頭的動物機器人以假亂真，不負眾望，迅速「打入」了動物圈內部，上演了一出出「無間道」，也為我們帶來了一場原汁原味的視覺盛宴。

比如這隻「間諜」土撥鼠就為我們記錄下了土撥鼠家族的溫馨日常。它們維繫感情的方式就是「親親」，用「親吻」來表達對彼此的愛意。簡直暖暖噠！

在印度拉賈斯坦邦，猴子們很快就接受了「間諜」猴子成為它們的一員，熱情地想與它進一步培養感情。然而，意外發生了，「間諜」猴子不慎從樹上墜落。猴子們以為它們的夥伴「不幸身亡」了。

就在這時，出現了令人意想不到的一幕：原本嘰嘰喳喳的猴群瞬間安靜，猴子們慢慢靠攏，圍繞在「間諜」猴子身邊，還默默地互相擁抱、安慰彼此。它們的反應，就好像是自己的孩子去世了一樣。

製片人Matthew Gordon回憶起當時的場景，說：「這可能是動物卧底系列拍攝到的最接近人類悲傷的畫面了。」

當然，這樣的良心之作也收穫了網友們的紛紛點讚：

網友Elizabeth Gilbert：

這個紀錄片太讚了！水獺看起來總是很開心，我可以連續幾個小時看著它們。

荒野間諜》這個紀錄片運用的技術簡直不可思議。

能夠有機會看到這個精彩的紀錄片真的很幸運！

比如2012年推出的一部關於企鵝的紀錄片，中文名乾脆就被譯成了《企鵝群里有特務》，講的是有一天帝企鵝家族來了一位陌生的小夥伴，每天靠滑行來移動。雖然搞得其它企鵝一頭霧水，但是這一反傳統的爬行姿勢卻莫名其妙地在企鵝界火了起來，成為大家競相模仿的對象。

後來，工作人員怕這隻從來不走路的怪企鵝暴露，又派出了一隻站著的間諜企鵝，而且還賦予了它生蛋的技能。

當然，這隻蛋也安裝了攝像頭。

在2010年一部有關北極熊的紀錄片中，有隻北極熊發現河裡有一塊可疑的浮冰總是跟著他，於是生拉硬拽把它拖了上來。控制攝像機的工作人員一見情況不對，趕緊遙控著小浮冰開啟「逃竄之路」。

比如，BBC曾遙控一枚石頭卧底，而且還是一塊會「跑來跑去」的石頭。

正是通過這些可以「以假亂真」的偽裝攝像機真實記錄了動物們的各種情感：母親對寶寶無私的保護與照顧、動物家庭成員之間的愛、動物伴侶間的浪漫、喜悅、嫉妒、傷心。

它告訴我們：獅子王的故事是真的，彭彭和丁滿真的會成為朋友；黑猩猩會溫柔照顧被遺棄的小貓；人們印象中最兇猛的鱷魚，也有充滿母愛的溫柔一面……我們看到了世界最真實的樣子，也開始了人與自然最深沉的思考。

（創意產品工作室 編輯：沈冰潔、劉新 資料來源：新華網、人民網、環球網等）