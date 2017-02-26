（中央社柏林25日綜合外電報導）德國總理梅克爾所屬基民黨（Christian Democrats）已正式提名梅克爾，征戰9月國會大選。她在出馬角逐的選區擁有政治基本盤。



德新社（DPA）報導，梅克爾今天在基民黨分支於麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania state）召開的大會中，贏得95%黨代表的支持。梅克爾自1990年以來選區就在施特拉爾松德（Stralsund）。



羞聯社報導，民調顯示，梅克爾意外面臨來自中間偏左社會民主黨（Social Democrats）的強勁挑戰，社會民主黨因選出前歐洲議會主席舒爾茲（Martin Schulz）來挑戰梅克爾，而戰力大增。（譯者：中央社蔡佳伶）1060225