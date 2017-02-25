▲台鐵彰化花壇間傳出路線號誌異常，導致列車嚴重誤點，彰化站月台一度擠爆旅客，影響12列次共298分鐘，受影響旅客約4430人，旅客感到無奈還是無奈。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

228連續假期第一天就凸槌！台鐵彰化站與花壇站之間的路線號誌在25日上午突然發生故障，造成南下、北上的列車都只能緩慢通行，影響12班列車4千餘名旅客，導致列車嚴重誤點，彰化站月台一度擠爆旅客，工程人員搶修40分鐘後修復陸續恢復正常。

台鐵彰化站站長邵宏松表示，上午約8時40分許，彰化站與花壇站之間的路線號誌突然出現異常，工程人員隨即搶修，不過也影響到雙向列車通行，所幸於上午9時30分左右修復，影響12列次共298分鐘，受影響旅客約4430人，由於彰化號誌故障影響，2317次、2123 次區間車，因待避自強號後，延誤超過45分。

▲台鐵彰化花壇間傳出路線號誌異常，導致列車嚴重誤點，彰化站月台一度擠爆旅客。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

台鐵公關翁惠平指出，上午約8點38分，彰化站東線下行出發號誌故障，於09點30左右修復，影響12列次共298分鐘，受影響旅客約4430人，由於彰化號誌故障影響，2317次、2123 次區間車，因待避自強號後，延誤超過45分。

江姓旅客說，事發時在花壇站等車等半天都沒車來。北上在彰化站下車的黃姓旅客，下車後發現第三月台爆滿人潮，當時一直聽到廣播「南下列車，花壇車站燈號故障，旅客請耐心等候」，但當時並沒說何時會復原，只見一堆人在等候。

從台中站搭車至花壇站的李小姐說，原本只要29分鐘的車程，搭了1小時才到，車上有廣播是彰化至花壇間訊號異常，認為為了安全起見，避免火車相撞，這也是沒辦法的事。

▲台鐵彰化花壇間傳出路線號誌異常，導致列車嚴重誤點，彰化站月台一度擠爆旅客。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

台鐵運務處營業科長陳裕謀說，對號列車原本就有指定抵達時間，因此延誤45分以上就有理賠，但區間車需視旅客搭乘的區間，若誤點超過45分鐘才有理賠，由於現在多是電子票證，為避免爭議，建議有類似狀況，可找列車長或值班站長進行查證，若有符合理賠條件，會當場解卡，等於該趟車資不算錢。