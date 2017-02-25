▲李進建律師(左一)說明中州科技大學才是唯一承辦員林市公所員林社會大學的單位。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

中州科技大學承辦的員林社會大學，即將在3月6日正式開課，25日在員林市立圖書館3樓會議廳召開教師座談會，有70多位社大教師前來參加，場面熱絡；會中除了向教師說明上課場地的配置之外，設籍員林市的市民報名上課皆享有優惠，白天報名地點在中州科技大學校本部，晚上則在員林國小，歡迎民眾與舊學員踴躍報名參加。

教師座談會由中州科技大學校長曾慶瀛主持，員林市公所文化觀光課詹錫芬課長等人，與教師們做面對面的溝通，詹錫芬強調，員林社大的承辦權在經過公開評選後，由員林市在地的中州科技大學獲得，並隨即於106年展開春季班招生，讓學員的學習歷程能夠銜接不中斷。

中州科技大學終身教育處處長兼員林社會大學執行長謝清隆表示，員林社會大學目前開出150門課程，預訂3月6日開課，上課地點位於中州科大、員林國小等，也配合老師教學與學員需求，將陸續在員林市西區增設上課地點。

▲員林社會大學教師座談會由中州科大曾慶瀛校長(左一)主持。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

另外，設籍員林市市民享有學費九折優惠、夫妻一同報名學費八折優惠、同時選修兩門以上學費九折，身心障礙、低收入戶、新住民學費六折、六十五歲以上長者學分費七折等，詳細招生簡章請上員林市公所及中州科技大學網頁查詢，歡迎民眾一起加入終身學習的行列。