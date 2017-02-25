美麗彰化、芬園真水 貓羅溪環境清潔暨綠美化宣導活動NOWnews今日新聞 (2017-02-25 22:48)
彰化縣芬園鄉公所25日上午在芬園舊營區舉辦「芬園真水－貓羅溪環境清潔暨綠美化宣導」活動，此次公所舉辦環境清潔綠美化活動，鄉親踴躍熱心參與，動手將居家環境清潔打掃，代表著故鄉自然環境要居民共同來守護，彰化縣長魏明谷期望透過活動讓民眾響應環保、維護家園清潔，提升生活品質。
芬園鄉長洪慶章表示，活動由除了淨山健行與綠美化宣導，還有精彩的表演活動、摸彩和風味餐品嘗，現場提供礦泉水、毛巾及摸彩券，摸彩獎品豐富，有機車、冰箱、液晶電視等好禮，讓民眾在充實活動中享受健康快樂的好時光。
魏明谷指出，化縣將在4月22日至4月27日舉辦全國中等學校運動會，屆時將有許多全國各地的運動好手前來彰化比賽，藉此來推展縣內各地觀光旅遊，在此敬請縣內鄉親攜手整潔環境，「美麗彰化、掃除髒化」共同來美化彰化，讓來訪彰化的客人讚譽有加。
洪慶章指出，芬園擁有好山好水的自然環境、空氣清新環境幽閒，在地鄉親更富有人情味，貓羅溪河畔佈滿翠綠的植物，騎著鐵馬，沿途欣賞風景，且在綠美橋的陪伴下，傍晚時分，帶著自己的小孩或者攜伴前往，只須自行車，你就可以玩得不亦樂乎。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
乳油木 護足霜 150ml．乳油木護足霜．乳油木護足霜 30ml．TITANIA 德你雅 護足霜．L Occitane 護足霜．olive 護足霜．CRABTREE 護足霜．PLUS. 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜．歐舒丹乳油木護足霜 150ml．MOOI 護足霜．YuskinA 護足霜．gamila 護足霜．Aphrodite 希臘美神 護足霜．乳油木護足霜 150ml．歐舒丹 護足霜．UY28 30ml 護足霜．LUSH 護足霜．悠斯晶A 護足霜．悠斯晶 護足霜．Dulgon 護足霜 50ml．LOccitane 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜 30ml．DEFONSE 護足霜．LA DEFONSE 護足霜．TITANIA 護足霜．Scholl 爽健 護足霜．PLUS 護足霜．L’ OCCITANE 護足霜．黎得芳 護足霜
通霄白沙屯媽祖北港進香 2/26凌晨2點半出發【台灣好新聞報】
世界傑出發明家表揚 產學菁英獲頒發明者最高榮譽【NOWnews今日新聞】
台中麗寶樂園突停電 遊客玩興盡失紛退票【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》