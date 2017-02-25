▲芬園鄉公所舉辦「芬園真水－貓羅溪環境清潔暨綠美化宣導」活動，魏明谷期望透過活動讓民眾響應環保、維護家園清潔，天後雖陰冷，仍抵擋不住民眾參與的熱情，豐富的摸彩活動，更是令人引頸企盼。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

彰化縣芬園鄉公所25日上午在芬園舊營區舉辦「芬園真水－貓羅溪環境清潔暨綠美化宣導」活動，此次公所舉辦環境清潔綠美化活動，鄉親踴躍熱心參與，動手將居家環境清潔打掃，代表著故鄉自然環境要居民共同來守護，彰化縣長魏明谷期望透過活動讓民眾響應環保、維護家園清潔，提升生活品質。

▲芬園鄉公所舉辦「芬園真水－貓羅溪環境清潔暨綠美化宣導」活動，天後雖陰冷，仍抵擋不住民眾參與的熱情，豐富的摸彩活動，更是令人引頸企盼。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

芬園鄉長洪慶章表示，活動由除了淨山健行與綠美化宣導，還有精彩的表演活動、摸彩和風味餐品嘗，現場提供礦泉水、毛巾及摸彩券，摸彩獎品豐富，有機車、冰箱、液晶電視等好禮，讓民眾在充實活動中享受健康快樂的好時光。

魏明谷指出，化縣將在4月22日至4月27日舉辦全國中等學校運動會，屆時將有許多全國各地的運動好手前來彰化比賽，藉此來推展縣內各地觀光旅遊，在此敬請縣內鄉親攜手整潔環境，「美麗彰化、掃除髒化」共同來美化彰化，讓來訪彰化的客人讚譽有加。

▲芬園鄉公所舉辦「芬園真水－貓羅溪環境清潔暨綠美化宣導」活動，天後雖陰冷，仍抵擋不住民眾參與的熱情，豐富的摸彩活動，更是令人引頸企盼。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

洪慶章指出，芬園擁有好山好水的自然環境、空氣清新環境幽閒，在地鄉親更富有人情味，貓羅溪河畔佈滿翠綠的植物，騎著鐵馬，沿途欣賞風景，且在綠美橋的陪伴下，傍晚時分，帶著自己的小孩或者攜伴前往，只須自行車，你就可以玩得不亦樂乎。