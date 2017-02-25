2017綠博暖身 民眾冒雨體驗插秧樂趣NOWnews今日新聞 (2017-02-25 22:07)
2017宜蘭綠色博覽會將於4月1日至5月14日在冬山河生態綠舟及冬山車站週邊區域舉行，主辦單位今（25)日特地在冬山火車站旁的農田舉辦「千人彎腰來作田」為綠博活動提前暖身，雖然天氣濕冷，但民眾參與熱情不減，許多人攜家帶眷，頭戴斗笠，捲起衣袖、褲管，手拿著秧苗，體驗彎腰種田的樂趣，也重現難得一見的傳統農村插秧景象。
主辦單位表示，今年綠博活動主題是「綠‧啟航」，以實踐體驗落實綠色生活、鼓勵民眾真實接觸大自然環境，感受土地與人之間相互依存的情感。今天的「千人彎腰來作田」活動，就是希望提前號召民眾參與友善大地行動方案，以有趣好玩的體驗活動，讓民眾感受農家樂趣，體悟珍視善待土地的生活態度。 今天上午雖然天空下著綿綿細雨，但民眾參與熱情絲毫不受影響，許多人攜家帶眷前來參與這項活動。現場也請來世代務農的專業農民講解種稻的相關知識，更有家長帶著小朋友來體驗插秧的樂趣。小朋友對有機會下田感受泥土的柔軟與親自在水田裡插下秧苗，都覺得相當有趣。有些家長也是生平第一次下田插秧，興奮的神情溢於言表。
「綠‧啟航」是今年宜蘭綠色博覽會活動主題，主辦單位表示，活動內容除了藉由劇場展演手法呈現人類現今所面臨的糧食危機議題之外，也將從食農教育、環境保護、生態教育等方面規劃許多行動參與方案，宜蘭縣政府誠摯邀請全國民眾參與今年的綠博，體驗綠色生活、落實友善土地。相關活動詳情可以上官方臉書「宜蘭綠色博覽會」或活動網站http://www.greenexpo.e-land.gov.tw/。
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