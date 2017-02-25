印度台北協會首度在台舉辦「印度春漾嘉年華」NOWnews今日新聞 (2017-02-25 22:20)
印度台北協會今（25）日首度在台舉辦「印度春漾嘉年華」，並邀新北市長朱立倫擔任開幕主賓，邀請市民一同體驗充滿歡樂及舞蹈的印度嘉年華；朱立倫表示，印度是文明古國，希望透過充滿多元文化的嘉年華會，加深台印交流。
朱立倫說，台印關係可以透過文化、宗教、經貿的合作，讓台灣民眾更了解印度；「印度春漾嘉年華」是印度台北協會首度在台舉行，但事實上，「印度文化節」從2004年起每年都在汐止舉辦，許多市民對印度文化並不陌生，希望透過活動，讓台印人民更認識彼此，深化雙方關係交流。
印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）指出，「印度春漾嘉年華」將把印度文化的元素與台灣人民分享，很高興今年的印度春漾嘉年華是在新北市的市民廣場舉行，期望新北市民一同來感受嘉年華慶典的魅力。
印度春漾嘉年華現場充滿豐富多樣元素，有許多印度歌舞表演，還有印度不同地方的攤位，民眾可以試穿印度傳統服飾紗麗、試綁印度傳統頭巾、體驗印度的手繪藝術、購買印度草本美妝商品、在印度泰姬瑪哈陵前拍照、品嘗多種印度地方傳統美食等。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
乳油木 護足霜 150ml．乳油木護足霜．乳油木護足霜 30ml．TITANIA 德你雅 護足霜．L Occitane 護足霜．olive 護足霜．CRABTREE 護足霜．PLUS. 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜．歐舒丹乳油木護足霜 150ml．MOOI 護足霜．YuskinA 護足霜．gamila 護足霜．Aphrodite 希臘美神 護足霜．乳油木護足霜 150ml．歐舒丹 護足霜．UY28 30ml 護足霜．LUSH 護足霜．悠斯晶A 護足霜．悠斯晶 護足霜．Dulgon 護足霜 50ml．LOccitane 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜 30ml．DEFONSE 護足霜．LA DEFONSE 護足霜．TITANIA 護足霜．Scholl 爽健 護足霜．PLUS 護足霜．L’ OCCITANE 護足霜．黎得芳 護足霜
- 【 I Love Gorgeous 】薰衣草紫碎花短袖洋裝/聖誕禮服(2-7Y
- 金箔畫禮品 純金鴻運系列~【松齡鶴壽】
- 【NIKE】慢跑鞋 Wmns Free 5.0 運動 女鞋 低筒 赤足 跑鞋 R
- 【蕾黛絲】法國情人真水D罩杯-成套超值組-(粉橘)
- 【ALMI】DOCKER SURF- 2 PLACES CUIR 雙人扶手椅
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 圓夢 項鍊-玫瑰金
- 3M 淨呼吸寶寶專用型空氣清淨機(棉花糖粉) FA-B90DC PN 710
- 【Targus】Mobile ViP 15.6吋極簡商務電腦拉桿箱(黑)
- 【今生金飾】永保安康(彌月龍袍禮盒)
- 橙品油畫布- 三聯無框圖畫藝術家飾品 - 雲天高誼30*40cm
通霄白沙屯媽祖北港進香 2/26凌晨2點半出發【台灣好新聞報】
世界傑出發明家表揚 產學菁英獲頒發明者最高榮譽【NOWnews今日新聞】
台中麗寶樂園突停電 遊客玩興盡失紛退票【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》