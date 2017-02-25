▲印度春漾嘉年華現場充滿豐富多樣元素，有許多印度歌舞表演，還有印度不同地方的攤位，讓民眾更加的認識印度文化。（圖／記者陳志仁攝）

印度台北協會今（25）日首度在台舉辦「印度春漾嘉年華」，並邀新北市長朱立倫擔任開幕主賓，邀請市民一同體驗充滿歡樂及舞蹈的印度嘉年華；朱立倫表示，印度是文明古國，希望透過充滿多元文化的嘉年華會，加深台印交流。

朱立倫說，台印關係可以透過文化、宗教、經貿的合作，讓台灣民眾更了解印度；「印度春漾嘉年華」是印度台北協會首度在台舉行，但事實上，「印度文化節」從2004年起每年都在汐止舉辦，許多市民對印度文化並不陌生，希望透過活動，讓台印人民更認識彼此，深化雙方關係交流。

印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）指出，「印度春漾嘉年華」將把印度文化的元素與台灣人民分享，很高興今年的印度春漾嘉年華是在新北市的市民廣場舉行，期望新北市民一同來感受嘉年華慶典的魅力。

印度春漾嘉年華現場充滿豐富多樣元素，有許多印度歌舞表演，還有印度不同地方的攤位，民眾可以試穿印度傳統服飾紗麗、試綁印度傳統頭巾、體驗印度的手繪藝術、購買印度草本美妝商品、在印度泰姬瑪哈陵前拍照、品嘗多種印度地方傳統美食等。