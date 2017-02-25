追櫻住王子大飯店 2017名古屋展新據點景點家 Tripass (2017-02-25 20:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
王子大飯店集團為給旅日的遊客更舒適的住宿環境，於日本各地不僅有多間新飯店盛大開幕，原有的飯店在春天也進行改裝開幕。而春天是櫻花的季節，王子大飯店提供遊客日本各地的賞櫻名所與周圍住宿的套裝行程，讓旅客能舒適住宿並欣賞到最美的櫻花丰姿。
王子大飯店進軍日本第三大城名古屋，名古屋王子大飯店夜景示意圖，前方為WEST TOWER。（圖片提供／王子大飯店）
王子大飯店即將首次進駐名古屋，該地區同時也是東京與大阪間重要交通樞紐。因為連接東京與名古屋，最高時速達500公里，可望成為世界之最的「中央新幹線」即將於2027年通車，名古屋地區受注目程度與日俱增。即將在名古屋誕生的，王子大飯店將進駐商辦複合型設施「GLOBAL GATE」的31樓至36樓。飯店共設有170間客房，以及餐廳、俱樂部酒吧、健身房、商務中心等各式設施，讓來訪的客人暢享高樓層遼闊的視野解放之樂。
京都格蘭王子大飯店與櫻。（圖片來源／王子大飯店）
今年春季，東京王子大飯店、神奈川箱根蘆之湖皇家王子大飯店、神奈川大磯王子大飯店與北海道函館大飯店等飯店改裝開幕，增設溫泉、SPA、專屬酒吧等設施，會員俱樂部亦重新開幕，住宿娛樂品質提升再提升。
琵琶湖疏水與櫻。（圖片來源／王子大飯店）
台灣人狂愛的賞櫻季節即將來臨，王子大飯店推薦日本各地賞櫻名所，並提供赴日追櫻旅客便利的觀光住宿推薦：
【京都賞櫻景點】下鴨神社（距離王子大飯店約15分鐘車程）
正式名稱為「賀茂御祖神社」，東西兩側為兩本殿，同時也是指定國寶。4月上旬賞櫻時節可見桃紅色的櫻花與朱色的樓門相互輝映，形成美麗的對比。
【大津賞櫻景點】琵琶湖疏水（距離王子大飯店約15分鐘車程）
琵琶湖疏水為早期為提供京都飲用水、灌溉用水、水運與發電等目的建造的輸水運河，同時為大津首屈一指的賞櫻名所，每年舉行的夜間點燈活動亦為廣受推薦的景點。最佳觀賞時節為4月上旬~4月下旬
【廣島賞櫻景點】廣島和平紀念公園（距離王子大飯店約20分鐘車程）
和平紀念公園是位於廣島市中心的廣大公園，建於祈求世界永恆和平的核爆地附近。和平紀念公園被河川與綠意環繞，環境優美，櫻花季時約有300株櫻花盛開。最佳觀賞時節為3月下旬~4月上旬。
櫻花怒放 六大東京必去賞櫻點
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=13097
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【LooCa】親膚天絲HT高規5cm乳膠床墊(雙人5尺)
- 【吉加吉】天然原木 北歐 餐桌椅組 JDT-0115(三件組)
- 【Bogazy】冰封行者 28吋PC可加大鏡面行李箱(玫瑰金)
- KOLIN歌林 8000BTU 4-5坪新冷媒壓縮機移動式空調(KD-201M02
- Dogeared 平衡骨中金項鍊Balance Medium Square Bar附原廠
- 義大利Flonal T-TAN鈦空系列不沾深煎鍋 28cm
- 【obis】鑽黑系列-二線蜂巢獨立筒無毒床墊單人3.5*6.2尺(23
- 【吉加吉】落地型 沙發 JS-7774(1.5人座)
- STEIFF德國金耳釦泰迪熊 - Rieke Dangling Fawn (35cm)
- 【IHouse】環保塑鋼緩衝座鞋櫃(五色任選 安全油壓緩衝紐！)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》