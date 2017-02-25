文／MOOK景點家編輯部整理報導



王子大飯店集團為給旅日的遊客更舒適的住宿環境，於日本各地不僅有多間新飯店盛大開幕，原有的飯店在春天也進行改裝開幕。而春天是櫻花的季節，王子大飯店提供遊客日本各地的賞櫻名所與周圍住宿的套裝行程，讓旅客能舒適住宿並欣賞到最美的櫻花丰姿。

王子大飯店進軍日本第三大城名古屋，名古屋王子大飯店夜景示意圖，前方為WEST TOWER。（圖片提供／王子大飯店）

王子大飯店即將首次進駐名古屋，該地區同時也是東京與大阪間重要交通樞紐。因為連接東京與名古屋，最高時速達500公里，可望成為世界之最的「中央新幹線」即將於2027年通車，名古屋地區受注目程度與日俱增。即將在名古屋誕生的，王子大飯店將進駐商辦複合型設施「GLOBAL GATE」的31樓至36樓。飯店共設有170間客房，以及餐廳、俱樂部酒吧、健身房、商務中心等各式設施，讓來訪的客人暢享高樓層遼闊的視野解放之樂。

京都格蘭王子大飯店與櫻。（圖片來源／王子大飯店）

今年春季，東京王子大飯店、神奈川箱根蘆之湖皇家王子大飯店、神奈川大磯王子大飯店與北海道函館大飯店等飯店改裝開幕，增設溫泉、SPA、專屬酒吧等設施，會員俱樂部亦重新開幕，住宿娛樂品質提升再提升。

琵琶湖疏水與櫻。（圖片來源／王子大飯店）

台灣人狂愛的賞櫻季節即將來臨，王子大飯店推薦日本各地賞櫻名所，並提供赴日追櫻旅客便利的觀光住宿推薦：

【京都賞櫻景點】下鴨神社（距離王子大飯店約15分鐘車程）

正式名稱為「賀茂御祖神社」，東西兩側為兩本殿，同時也是指定國寶。4月上旬賞櫻時節可見桃紅色的櫻花與朱色的樓門相互輝映，形成美麗的對比。



【大津賞櫻景點】琵琶湖疏水（距離王子大飯店約15分鐘車程）

琵琶湖疏水為早期為提供京都飲用水、灌溉用水、水運與發電等目的建造的輸水運河，同時為大津首屈一指的賞櫻名所，每年舉行的夜間點燈活動亦為廣受推薦的景點。最佳觀賞時節為4月上旬~4月下旬



【廣島賞櫻景點】廣島和平紀念公園（距離王子大飯店約20分鐘車程）

和平紀念公園是位於廣島市中心的廣大公園，建於祈求世界永恆和平的核爆地附近。和平紀念公園被河川與綠意環繞，環境優美，櫻花季時約有300株櫻花盛開。最佳觀賞時節為3月下旬~4月上旬。

櫻花怒放 六大東京必去賞櫻點

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