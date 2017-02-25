















主計總處公布去年我國平均薪資是5萬1241元，創10年來新高，不過，由於物價一直漲，扣掉物價因素，薪水算起來，是倒退16年。工時長、薪資低是台灣就業環境的普遍現象，但主計總處公布去年我國工業及服務業，如果扣除外籍與部分工時員工，全職上班族的薪資，包含獎金、加班費等等，平均薪資高達5萬1241元，創下10年來新高，讓不少民眾相當驚訝。==民眾==進去差不多都是2萬多出頭而已5萬多其實差蠻多的==民眾==這是不可能的事情除非說利用加班不過，由於物價逐年上漲，雖然去年國人每月經常性薪資平均3萬9238元，總薪資平均為4萬8790元，為歷年最高，但在扣除物價因素後，薪資還是倒退16年，學者表示，台灣現在很大的問題就是低薪，加上生活開銷又不能減少的情況下，很容易就演變成工作貧窮的困境。==台灣大學國發所副教授 辛炳隆==民眾所感受到的價格往往就是你日常生活或是你的房租 跟這些有關的價格所以長期以來我們有一個講法就是說CPI（消費者物價指數）的變動可能是低估了 民眾所感受到的價格物價的上漲所以如果我們把民眾所感受到的物價 所謂的民生物價或是核心物價（考慮進去）的話我相信我們的實質薪資應該是更低學者認為，在雇主不願調高薪資，物價又一直漲的情況下，建議政府應該適時介入進行物價管控，才能避免勞工落入集體貧窮的惡性循環。