主計總處:上班族均薪51241元 十年新高公視 (2017-02-25 00:00)
主計總處公布去年我國平均薪資是5萬1241元，創10年來新高，不過，由於物價一直漲，扣掉物價因素，薪水算起來，是倒退16年。
工時長、薪資低是台灣就業環境的普遍現象，但主計總處公布去年我國工業及服務業，如果扣除外籍與部分工時員工，全職上班族的薪資，包含獎金、加班費等等，平均薪資高達5萬1241元，創下10年來新高，讓不少民眾相當驚訝。
==民眾==
進去差不多都是2萬多出頭而已
5萬多其實差蠻多的
==民眾==
這是不可能的事情
除非說利用加班
不過，由於物價逐年上漲，雖然去年國人每月經常性薪資平均3萬9238元，總薪資平均為4萬8790元，為歷年最高，但在扣除物價因素後，薪資還是倒退16年，學者表示，台灣現在很大的問題就是低薪，加上生活開銷又不能減少的情況下，很容易就演變成工作貧窮的困境。
==台灣大學國發所副教授 辛炳隆==
民眾所感受到的價格
往往就是你日常生活
或是你的房租 跟這些有關的價格
所以長期以來
我們有一個講法就是說
CPI（消費者物價指數）的變動
可能是低估了 民眾所感受到的
價格物價的上漲
所以如果我們把民眾
所感受到的物價 所謂的民生物價
或是核心物價（考慮進去）的話
我相信我們的實質薪資
應該是更低
學者認為，在雇主不願調高薪資，物價又一直漲的情況下，建議政府應該適時介入進行物價管控，才能避免勞工落入集體貧窮的惡性循環。
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