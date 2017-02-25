一名印尼女子，本來以為是來台灣當看護，沒想到被送到高雄岡山一家做豆干工廠，14年來，就住在工廠裡，不能出門，也沒休假，薪水的存褶還被頭家扣留，去年她存錢偷買手機，傳簡訊回去印尼喊救命，最近被警方救出來，不只她，還有其它3名也是被軟禁的外籍勞工。



警方接獲內應，快步衝進位在高雄岡山的一家豆干工廠，裡面員工一臉錯愕，還試圖阻擋。



這家工廠被檢舉軟禁外籍勞工，警方突襲成功，果然發現4名正在作業的外籍工人，其中一名來自印尼的女子，一看到警方立刻激動落淚，因為她原以為來台當看護，卻被軟禁在這家工廠長達14年，不能外出，沒有休假，薪資也被僱主扣留。



==勞工局人員 vs. 僱主==

你給她用存款你有經過她同意哦

我們那時候 我以為她同意囉

因為我們有講好 我幫妳存

妳如果要回去時我把錢全部還妳



過去勞工局和警方都曾到該工廠稽查，但僱主把人藏起來，直到去年，印尼女子存錢偷買手機，才成功向外求救。



==高雄鼓山警分局偵察隊長 張明彰==

因為她存了一些錢 買了一支手機

買了手機以後 有跟她的友人

在提起這方面 哭訴這方面的事



警方蒐證兩個月，終於申請到搜索票，將4人救出，蔡姓僱主和楊姓仲介也被檢方依販運人口罪嫌起訴，並建請加重判刑。



記者 王介村 陳顯坤 高雄報導