一名毒販主嫌，在警方帶去南投埔里山區，找藏起來的槍，沒想到中途嫌犯卻掉下去山裡，警方和消防局，八找沒人，有可能是落跑。



去年五月因為販毒案遭警方逮捕的嫌犯黃俊傑，今年1月被判刑1年9個月入獄服刑，但他2月20日寫信給南投地檢署檢察官，表示願意交出藏在埔里山區的槍械，沒想到警方23日帶他入山尋找，半路黃嫌卻摔落山谷。



==刑事局偵六隊第一隊隊長 廖劭晃==

這個黃姓的嫌犯在經過一個

雨水沖刷過的山坡的時候

突然失去重心

然後因為我們的人就在他旁邊

我們有伸手要去拉 結果沒有拉到

結果他就滑下去了



警方雖找來消防隊搜救，不過發動三波搜索，直到24日天亮，都未尋獲黃嫌，因為警方在找槍的過程中，將嫌犯的手銬解開，也遭到質疑是否讓嫌犯方便脫逃，但警方解釋是安全考量。



==刑事局偵六隊第一隊隊長 廖劭晃==

考量之後因為為了他的安全著想

所以我們把他的右手手銬

有把它打開

他的手銬還銬在左手上面

這個目的是為了讓他

可以伸手去抓東西

以免說他會滑落 手銬有打開

但是腳鐐基本上我們還是都戴著



黃嫌滑落250尺的山谷後方就是懸崖，目前無法確定是否掉落懸崖，但警方認為戴著腳鐐脫逃的機率很高，雖然警方強調第一時間就回報檢察官，目前也正全力追緝，但戒護不力是事實，刑事局也將調查整個過程是否疏失。



記者 邱植培 彭煥群 台中報導