嫌犯被借提尋槍卻墜谷 遍尋不著恐脫逃公視 (2017-02-25 00:00)
一名毒販主嫌，在警方帶去南投埔里山區，找藏起來的槍，沒想到中途嫌犯卻掉下去山裡，警方和消防局，八找沒人，有可能是落跑。
去年五月因為販毒案遭警方逮捕的嫌犯黃俊傑，今年1月被判刑1年9個月入獄服刑，但他2月20日寫信給南投地檢署檢察官，表示願意交出藏在埔里山區的槍械，沒想到警方23日帶他入山尋找，半路黃嫌卻摔落山谷。
==刑事局偵六隊第一隊隊長 廖劭晃==
這個黃姓的嫌犯在經過一個
雨水沖刷過的山坡的時候
突然失去重心
然後因為我們的人就在他旁邊
我們有伸手要去拉 結果沒有拉到
結果他就滑下去了
警方雖找來消防隊搜救，不過發動三波搜索，直到24日天亮，都未尋獲黃嫌，因為警方在找槍的過程中，將嫌犯的手銬解開，也遭到質疑是否讓嫌犯方便脫逃，但警方解釋是安全考量。
==刑事局偵六隊第一隊隊長 廖劭晃==
考量之後因為為了他的安全著想
所以我們把他的右手手銬
有把它打開
他的手銬還銬在左手上面
這個目的是為了讓他
可以伸手去抓東西
以免說他會滑落 手銬有打開
但是腳鐐基本上我們還是都戴著
黃嫌滑落250尺的山谷後方就是懸崖，目前無法確定是否掉落懸崖，但警方認為戴著腳鐐脫逃的機率很高，雖然警方強調第一時間就回報檢察官，目前也正全力追緝，但戒護不力是事實，刑事局也將調查整個過程是否疏失。
記者 邱植培 彭煥群 台中報導
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