工廠遭檢舉軟禁外籍移工 警方救出4人公視 (2017-02-25 00:00)
又出現外籍移工，被剝削的消息，而且時間，長達14年。有一名印尼籍女子，以為來台要當看護，卻沒想到，被仲介送到高雄岡山一家豆干工廠，而且在14年裡，就住在工廠，不能出門，也沒有休假，薪資的存褶，還被雇主扣留。直到去年，存錢偷買手機求救，後續才被救出。
警方接獲內應，快步衝進位在高雄岡山的一家豆干工廠，裡面員工一臉錯愕，還試圖阻擋。
這家工廠被檢舉軟禁外籍勞工，警方突襲成功，果然發現4名正在作業的外籍工人，其中一名來自印尼的女子，一看到警方立刻激動落淚，因為她原以為來台當看護，卻被軟禁在這家工廠長達14年，不能外出，沒有休假，薪資也被雇主扣留。
==勞工局人員 vs. 雇主==
你給她用存款 你有經過她同意哦
我們那時候 我以為她同意囉
因為我們有講好 我幫妳存
妳如果要回去時 我把錢全部還妳
過去勞工局和警方都曾到該工廠稽查，但僱主把人藏起來，直到去年，印尼女子存錢偷買手機，才成功向外求救。
==高雄鼓山警分局偵察隊長 張明彰==
因為她存了一些錢 買了一支手機
買了手機以後 有跟她的友人
在提起這方面 哭訴這方面的事
警方蒐證兩個月，終於申請到搜索票，將4人救出，蔡姓雇主和楊姓仲介也被檢方依販運人口罪嫌起訴，並建請加重判刑。
記者 王介村 陳顯坤 高雄報導
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