單調生硬的擋土牆 變成海底世界NOWnews今日新聞 (2017-02-25 21:46)
好有趣的擋土牆！金山區公所運用台灣電力公司委託的代辦經費，將磺港里原本單調生硬的擋土牆，以馬賽克磁磚拼貼的方式，繪製許多磺港當地的魚種，不僅讓擋土牆變得活潑有趣，配合沿路的大小船隻，更可感受到在地的海洋捕魚文化氣息。
金山區長陳國欽表示，這是屬於台電公司萬金石地區城鄉風貌營造計畫的第二期工程，經當地的磺港里長王清泉申請爭取設置，金山區公所於104年10月接受台電公司委託代辦，今年2月中旬完工；擋土牆以馬賽克磁磚拼貼的方式，繪製鬼頭刀、石斑、紅甘、紅鋤齒鯛、石狗公、青鱗魚等當地的魚種。
王清泉說，磺港漁港不僅有美味的海鮮料理，周邊也有許多的觀光資源，如著名的磺火捕魚活動，利用磺石加水乙炔瞬間點燃火炬，火光聚集成千上萬的青鱗魚躍出水面，每年5至9月總是吸引許多民眾觀賞這即將消逝的捕魚技藝；此外，還有獅頭山公園、公共浴室、溫泉泡腳池、海底溫泉等，歡迎來磺港旅遊。
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