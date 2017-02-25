追溯和寬恕 融和‧共生追思二二八NOWnews今日新聞 (2017-02-25 21:50)
嘉義市為緬懷228事件70周年，今年以「融和‧共生」為主題，辦理一系列活動，並首度將228紀念追思會改到啟明路228紀念公園舉行，2/25日上午的紀念追思會中，由天主教嘉義教區鍾安住主教及基督教長老教會嘉義中會議長吳斯凱牧師為228受難者與家屬祈禱，嘉義市西門教會黃智鴻牧師為大家演講，共同緬懷昔日為台灣犧牲的先輩、撫慰受難家屬，家屬代表潘信行、江榮森也特別致詞，追思會結束之後，所有與會貴賓更手持白色鮮花，向受難者獻花送上最深的懷念與追憶。
嘉義市長涂醒哲表示，每年此時此刻，我們都齊聚一起，反省70年前這場不幸的事件，帶給台灣的族群、社會、政治、民主的意義和省思，我們紀念這個日子，不只是追思先人，更要還原真相，追求轉型正義，才能做到寬恕和原諒，歷史可以原諒，但是不能遺忘，唯有落實轉型正義，追「溯」真相還原事實，才能有真正的寬「恕」和原諒，嘉義市是二二八受難最深的傷心地，嘉義市二二八紀念碑以及紀念公園，都是全國首座，今日舉行70周年的二二八追思活動更深具意義。
市府民政處表示，在追思會之前，嘉義市政府吳芯榆處長及籌備會召集人趙振弍牧師，與承辦「沉冤 真相 負責」特展及「諸羅天光音樂節」團體江榮森董事長及林瑞霞理事長等人，就先至彌陀路二二八紀念碑獻花致意，默哀弔念告慰亡靈。
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