▲彰化市大埔商圈第一屆美食小吃宴，藉由美食來推銷大埔商圈店家特色，20道美食充分展現在地佳餚。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

彰化市大埔商圈係位於彰化基督教醫院和彰化秀傳醫院兩大中部醫學中心的重要生活圈中，形成以美食小吃及生活需求為主軸的特色商圈，大埔商圈為推廣在地美食，25日晚間在延平公園舉辦「彰化市大埔商圈第一屆美食小吃宴」，期待讓更多民眾可以藉此認識大埔商圈。彰化縣長魏明谷到場推銷大埔商圈可以從早吃到晚的特色美食小吃，彰化市大埔商圈發展協會理事長陳錫誠等人會，魏明谷歡迎所有民眾利用228連假遊彰化、吃美食。

第一屆「大埔商圈美食小吃宴」活動，下午5時30分準時開桌，活動採預購餐券方式，可品嘗大埔商圈推出的20道經典「美食小吃」，更可欣賞精采的表演，因此470個名額立即被懂美食的饕客們秒殺，可見大埔商圈美食小吃的魅力無窮。

▲彰化市大埔商圈第一屆美食小吃宴，澎湃登場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

魏明谷表示，縣府為推廣縣內商圈產業提出了商圈產業發展計畫，大埔商圈也是縣府補助發展其中一個商圈，此次舉辦小吃宴活動，藉由美食來推銷大埔商圈店家特色，20道美食充分展現在地佳餚，敬邀民眾前來品嘗消費，感謝陳理事長認真推動，讓社區發展更加繁榮，也讓商圈名氣更上層樓。大埔是彰化市最繁榮的地區，縣府也計畫將大埔排水系統拓寬，讓在地生活更加舒適。

魏明谷指出，縣府致力開發彰化市，積極爭取推動彰化市鐵路高架化、三座大肚溪橋建置、台中捷運到彰化等，透過擴大內需方案向中央爭取資源；而彰化市汙水處理系統等等硬體設施，現在也正積極建置中，這幾年對彰化市的發展有目共睹，彰化市為縣內26鄉鎮市發展的先驅指標。

陳錫誠表示，為了將大埔商圈推廣出去而舉辦此次美食小吃宴活動，由在地店家共同推出20道專屬料理，讓民眾認識在地店家特色美食，這次開放報名後，2天名額便搶售一空，深受各界喜愛。感謝縣府7年來對大埔商圈的輔導，並積極評估及規劃活動推廣，目前縣府正協助LOGO標示設計，讓大埔商圈更有特色與識別度。

▲彰化市大埔商圈第一屆美食小吃宴，澎湃登場，精彩上菜秀。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）

彰化縣政府為有效振興縣內商圈產業，去年度起採商圈自主提案申請輔導經費，透過各項主題行銷活動之辦理，活絡地方商圈，其中大埔商圈為讓更多饕客可以認識、 品嚐到商圈的特色美食小吃，舉辦第一屆「大埔商圈美食小吃宴」，希望讓民眾可以一次品嚐到大埔商圈的經典美食；錯過這次活動的饕客們也別惋惜，228連假親自來一趟彰化市大埔商圈美食之旅，這裡的特色小吃可以從早吃到晚，保證讓人流連忘返。

▲彰化市大埔商圈第一屆美食小吃宴，20道經典「美食小吃」，讓人垂涎三尺，流連忘返。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.25）