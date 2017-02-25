結緣印度八大城 來回含稅八千有找NOWnews今日新聞 (2017-02-25 22:00)
想要現場欣賞印度民謠、寶萊塢舞蹈及民俗舞蹈等精彩表演，可要把握機票促銷好時機。酷航即日起至2月28日推出印度航點促銷，無論台北、高雄出發的台灣客，只要輸入於酷航官網購票時輸入促銷代碼「YINDU20」，即可享飛往新加坡或印度齋浦爾、清奈與阿姆利則等全印度航點八折起優惠。
《漂鳥旅行誌》粉絲頁旅遊作家李郁淳說，目前台灣出發到印度旅遊的直飛航班並不多，大部分旅客都需要轉機至少一次以上，搭乘酷航搭配欣豐虎航的航班，只要從便捷的新加坡樟宜機場轉機一次，即可抵達印度德里、孟買以外的八個航點，這點頗有吸引力。
除了海德拉巴與班加羅爾為商業大城外，還有熱門旅遊省分拉賈斯坦的首府齋浦爾(粉紅城市)、被視為錫克教聖地以百年黃金廟馳名的阿姆利則、離全球知名電影《少年PI的奇幻漂流》拍攝地旁蒂切利只有170公里的清奈，以及洋溢著鮮明殖民風情與海鮮美食、特別適合從容自助旅行的老城柯欽，讓台灣旅客除了在傳統北印金三角路線外，也能輕鬆一探南印度各城綺麗優閒景致，全面感受印度真正的動人風貌。
此次為期三天的印度航點限定促銷，適用航點包含酷航自台灣出發經新加坡轉機的齋浦爾、清奈與阿姆利則，以及經新加坡轉搭欣豐虎航的柯欽、邦加羅爾、海德拉巴、勒克瑙、蒂魯吉拉帕利，一趟旅程就能一次收集新加坡小印度區及印度各城的獨特風景，旅遊日期自即日起至10月28日止，每班機優惠機位有限、連續假期及特殊旺日不適用。
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上一則：《大益文學》第二輯《城》面市
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