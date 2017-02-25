228連假首日攔查遊覽車 開罰23件中央社 (2017-02-25 21:08)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）交通部今天表示，公路監理機關會同警察機關擴大執行遊覽車聯稽路檢作業，攔查486輛次遊覽車，查獲違規23件，均已依規定舉發處罰。
交通部表示，主要違規包括滅火器壓力不足、行車紀錄器未依規定使用或無法正常運作，或未依規定於車身標明指定標識等，均已依規定舉發處罰，並責令改正及再實施臨時檢驗確認改正情形。
交通部晚間透過新聞稿指出，假期首日，交通部觀光局聯合公路總局擇定7個地點，從北到南包含宜蘭台7線88.5K往武陵農場要道上、霧社台14甲79.2K往清境農場要道、台18線29K往阿里山要道，以及台11線142K、10.5K等地點，攔查旅遊團體搭乘遊覽車，共計查核旅遊團體95團次，其中包括國旅12團、陸團39團、非國旅團體(包括外籍旅客團體及進香團等)44團。
觀光局就行程安排妥適性及導遊、隨團人員資料等進行查核。初步查核尚未發現違失，各團體詳細資料後續也將攜回進行行政查察，確保無其他違規項目（例如陸團有無變更行程等違規）。
不過，公路總局所屬公路監理機關會同警察機關除配合在上述地點攔查，又於各聯絡道路及高速公路服務區等地點，擴大執行遊覽車聯稽路檢作業共設20個攔查點，攔查486輛次遊覽車，查獲違規23件。1060225
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