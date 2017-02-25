▲台中市政府教育局為鼓勵學校發展特色課程，結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。（圖／市府教育局提供）

台中市政府教育局為鼓勵學校發展特色課程，去年開始辦理「台中市國中小亮點發展計畫」，今年共編列經費1,350萬元，預計45所學校各獲30萬元補助，希望結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。

「台中市國中小亮點發展計畫」共補助39所學校，今年亮點計畫說明會中，邀請其中3所學校進行成果分享，包括優質發展組台中國小、創新發展組樂業國小及潛力發展組東平國小，希望提供各中小學經驗參考，發展學校亮點課程。

此外，教育局鼓勵各中小學結合107年上路實施的12年國教課綱，跳脫傳統刻板印象，讓學習更有趣。今年共編列補助經費1,350萬元，預計有45所學校可各獲30萬元，希望結合教師專業，促進學校多元課程扎根及均衡發展。

教育局長彭富源表示，台中市國中小亮點發展計畫鼓勵結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。今年也配合107課綱，希望課程能更與生活情境結合，以跨領域、主題式的學習，引領學生「做中學」，培養學習興趣，期待中市300多間中小學，都能發展各自的教育亮點。