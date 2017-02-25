記者陳木隆／宜蘭報導

在宜蘭縣偏遠的大南澳農村長大的畫家黃玉成，一生奉獻教職與畫畫，他以筆為鋤頭，以畫布為土地，畫出一幅幅的巨作，數度在國內重要美展和文藝創作比賽榮獲首獎，今年適逢七十大壽，特以「無名．吾民」為主題，在宜蘭美術館辦理個展，畫中的景物、意像，在彩筆的遊移和顏色的堆疊間，深刻描繪出親情與勞動庶民的身影，充分流露出一股平凡而動人的情感。

《無名．吾民－黃玉成個展》2月25日在宜蘭美術館隆重開幕了！包括前行政院長游錫堃、台灣國寶級文學大師黃春明、藝術家謝里法、宜蘭縣政府文化局長李志勇等人，都參與這場盛會。

黃玉成的美術啟蒙，來自中學時期王攀元老師的教導，之後就讀國立臺灣藝術專科學校，受教於廖繼春、楊三郎、李梅樹、洪瑞麟、陳景容等知名藝術家，在學院系統的藝術學習下，打下扎實的繪畫技巧。

王攀元：「畫品呈現人品。」及黃春明：「真誠下筆才能感動。」這兩句老師的話，都讓黃玉成謹記在心，深深影響著他的藝術走向。而他父親「敬天愛地」的精神、「樂天知足」的人生哲理，以及「珍惜土地」的感恩之心，都讓他特別關懷為了生存而努力打拚的底層庶民，在他的繪畫中，無名的農民、漁民、攤販等小人物，全都成為了主角，運用彩筆真誠而深刻地描繪出平凡而動人的真實身影。

黃玉成藝專畢業後，返鄉擔任美術教職，並持續創作，積極參與國內比賽，畫功更趨純熟，在文藝創作及多項重大美展大放異彩。如1988年榮獲教育部文藝創作獎油畫類首獎，1989年獲得第12屆全國美展、第43屆臺灣省展、第16屆臺北市美展、第3屆南瀛獎及第1屆臺北縣美展等油畫類首獎。

李志勇局長指出，在臺灣的藝術史上，少有人如此深情地凝視勞動者，在當代藝術思潮風起雲湧的時代，黃玉成老師持續透過畫筆紀錄著這塊土地，數十年如一日，他的堅持與執著令人感佩。黃老師的作品經常運用褐色為底調，表達農民的樸實無華，以黑色線條的粗細快慢，展現出勞動者的生命力，以色面的堆疊塗抹，顯現出創作者的溫厚情感。近年畫作色彩漸趨豐富繽紛，線條也更顯自由奔放，顯示出他的創作心境隨著年齡增長，越來越豁達與開闊。

黃玉成的畫作，離不開宜蘭的山、海，也離不開他最愛的家人，這次特別挑選幾幅以親情為主題的作品，如「子夜」、「父親」和「妻」等，畫面結構單純，呈現寧靜又溫暖的氛圍。今年適逢黃玉成老師七十歲，在宜蘭美術館的規劃下辦理展出，為他的創作生涯畫下完美的里程碑，深具意義。即日起至4月9日在101展覽室展出，時間：週二至週日9時~17時，週一休館。