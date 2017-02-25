防大客車再出意外 警擴大稽查行駛情況NOWnews今日新聞 (2017-02-25 20:28)
蝶戀花賞櫻團遊覽車日前在國道發生重大車禍，釀成33死的悲劇，亦讓政府不敢輕忽大型車輛的交通安全。時值228連續假期，出遊人數多，為維護民眾人身安全，警政署在連假期間動員人力擴大稽查大客車行駛情況，避免大客車交通意外再生。
警政署指出，自25至28日，動員全國各地方警察機關396名警力、出勤66次，配合交通部公路總局、觀光局及勞動檢查單位，在國道休息區及主要風景區出入口，擴大稽查大客車行駛情況。
警政署表示，執勤人員除配合執行大客車安全裝置、駕駛與導遊資格，與替代駕駛等項目查核外，警方也將就酒後駕駛等重大交通違規項目加強取締。
警政署呼籲，大客車駕駛應遵守現場監、警聯合稽查人員指揮與管制，遵守交通規則，勿酒後駕車；勿疲勞駕駛，保障乘客安全，勿任意變換車道，隨時收聽警廣掌握路況及各項管制措施。
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上一則：女嫌遇臨檢裝睡 女警在場無法再裝
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