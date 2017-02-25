▲蝶戀花賞櫻團遊覽車在13日晚間9時許，於國道5號接國道3號轉彎處，發生重大翻車事故，共造成32死12傷。圖為鑑識人員14日凌晨持續漏夜採證。（圖／記者林調遜攝，2017.2.14）

蝶戀花賞櫻團遊覽車日前在國道發生重大車禍，釀成33死的悲劇，亦讓政府不敢輕忽大型車輛的交通安全。時值228連續假期，出遊人數多，為維護民眾人身安全，警政署在連假期間動員人力擴大稽查大客車行駛情況，避免大客車交通意外再生。

警政署指出，自25至28日，動員全國各地方警察機關396名警力、出勤66次，配合交通部公路總局、觀光局及勞動檢查單位，在國道休息區及主要風景區出入口，擴大稽查大客車行駛情況。

警政署表示，執勤人員除配合執行大客車安全裝置、駕駛與導遊資格，與替代駕駛等項目查核外，警方也將就酒後駕駛等重大交通違規項目加強取締。

警政署呼籲，大客車駕駛應遵守現場監、警聯合稽查人員指揮與管制，遵守交通規則，勿酒後駕車；勿疲勞駕駛，保障乘客安全，勿任意變換車道，隨時收聽警廣掌握路況及各項管制措施。