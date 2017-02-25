▲樹林區保安市場的遮雨棚，採用統一型式的構架進行修繕，讓市場的外觀更整齊、美觀。（圖／新北市政府市場處提供）

樹林區保安街一段的保安市場，仍保有傳統市場的樣貌，但損壞的遮雨棚，造成市場內部的採光及通風欠佳，地面也因過度磨損而有抗滑性不足的隱憂；新北市政府市場處鎖定環境雜亂的市場進行整頓，以提供消費者更優質的購物環境。

新北市政府市場處表示，本次改善著重於遮雨棚汰舊換新及強化地坪的防滑性兩大目標，遮雨棚部份採用統一型式的構架進行修繕，讓市場的外觀更整齊、美觀，並採用厚度較厚的帆布，藉以提高耐用性；地坪部份除了進行表面防滑處理外，也針對用水量大的攤位設置截水溝，大幅減少地面積水情形，降低車輛打滑的機率。

新北市政府市場處長謝俊隆說，已改善7座市場的硬體環境，今年亦持續進行老舊市場的地坪水溝更新、結構補強、建築物公共安全維護等硬體改善工程；希望透過老舊市場的硬體更新，改變傳統市場給人雜亂的觀感，營造明亮、乾淨及安全的購物環境，能夠引領傳統市場與時俱進、突破舊思維，除了文化特色得以延續，也同時照顧地方就業、達到永續經營的目標。