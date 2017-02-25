假如我是羅大佑演唱會台北站 空位多中央社 (2017-02-25 20:10)
「假如我是羅大佑」巡迴演唱會台北站，25日晚間在台北小巨蛋舉行，截至傍晚開演前，演唱會仍有多個空位未售出。圖為觀眾開演前入席。中央社記者張皓安攝 106年2月25日
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