（中央社記者黃旭昇新北市25日電）新北市中和警察分局配合警政署實施「全國同步查緝毒品專案」，24日在中和區建八路某旅館臨檢，當場查獲張嫌與女友蕭女、及郭男等吸毒，並在包包查扣毒品MDMA、愷他命。



中和警方今天晚上表示，執行全國同步查緝毒品專案行動，前往臨檢時，張嫌在旅館開門，讓警方進入房間。



房內郭嫌、蕭女聽到警方臨檢後，郭嫌立即躲到廁所，蕭女即倒頭裝睡。幸警方巡邏警網有一名女警在場，蕭女見無法再裝睡掩飾，才配合警方臨檢，並辯稱未吸毒，查扣物是鎮定劑。



經警方調查，查獲張嫌、郭男、蕭女等人吸毒，並在包包查扣毒品MDMA、愷他命。詢後警方依毒品危害防制條例移送。1060225